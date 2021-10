Si estás buscando una manera simple y económica de mejorar el balance de tu dieta, la leche de almendras es la opción perfecta. Nutritiva, deliciosa y económica, esta alternativa saludable puede prepararse en apenas 10 minutos.

La leche de almendras es perfecta para quienes no consumen alimentos de origen animal, vegetarianos o veganos, así como para intolerantes a la lactosa y alérgicos a la proteína de leche. No obstante, está tan buena que no hace falta pertenecer a ninguno de estos colectivos para consumirla y, menos aún, para prepararla en casa con esta receta.

.

Comer almendras cotidianamente trae múltiples beneficios de salud: esta semilla es rica en minerales esenciales como el calcio, hierro, magnesio y zinc, entre otros, ayudando a mantener el buen funcionamiento del corazón, los huesos y el cerebro. Otros de los beneficios que aporta son las vitaminas del grupo B, las cuales ayudan a generar energía y a formular los glóbulos rojos. También contiene colina, caroteno y vitamina A, la cual ayuda a la formación de tejidos blancos y óseos, y al mantenimiento de los dientes y la retina de los ojos.

El proceso de preparación para la leche de almendras es extremadamente simple y rápido. Solo necesitamos un manojo de ingredientes para disfrutar del exquisito y sobre todo saludable sabor junto a toda la familia. Así que a tomar la licuadora, un repasador viejo y a cocinar.

Ingredientes

Fácil y económica de preparar en casa, la leche de almendras es una de las mejores alternativas al derivado lácteo.

Para 4 personas

250 g de almendras

1 litro de agua

1 pizca de sal

2 g de miel (puede reemplazarse con sirope de agave, stevia u otras alternativas dulces)

2 g de esencia de vainilla

Modo de preparación