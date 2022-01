Ya pasaron 20 años desde que Hermione Granger (Emma Watson), Ron Weasly (Rupert Grint) y Harry Potter (Daniel Radcliffe) protagonizaban la primera película del mundo mágico de J. K. Rowlling. Sin embargo, este universo de fantasía sigue estando tan presente como en aquel entonces y todo lo que lleva su nombre se convierte en oro, ya sea una receta o un juego.

De hecho continúan trabajando en Harry Potter Hogwarts Legacy, un videojuego para PlayStation en el que cada jugador podrá crear su propia aventura luego de recibir de forma tardía su carta de aceptación para el colegio de magia y hechicería. Originalmente, estaba previsto su lanzamiento para el 2020, pero la pandemia mundial fue retrasándolo todo.

Supuestamente, iba a llegar a las tiendas este año, aunque desde el podcast de Colin Moriarty aseguró que el desarrollo de Avalanche Studios no estaba terminado todavía y el juego podría salir recién en el 2023. Si bien todavía no es oficial, ya Warner Bros había anticipado que no estaría disponible hasta que no lograsen "crear la mejor experiencia posible".

En el último tiempo, y luego de que la estadounidense Dinah Bucholz publicara un libro no oficial de "Cocina con Harry Potter", se puso de moda recrear estos platos que aparecen mencionados una y otra vez en las novelas. Si hay una receta que todos quisieron probar alguna vez es la de la "cerveza de mantequilla" que los protagonistas disfrutan cada vez que salen de excursión a Hogsmade.

El "trío de oro" usaba la cerveza de mantequilla como una excusa para reunirse y tratar temas delicados fuera del colegio.

Si sos un simple "muggle" y no tenés varita ni un caldero, también podés aprender a prepararla en su versión con y sin alcohol, fría o caliente, en apenas minutos. Hay que aclarar que existen muchas formas de prepararla y esta tiene variaciones con respecto a la original, ya que algunos de sus ingredientes no se consiguen en Argentina.

Así se ven las cervezas de los parques que se realizan teniendo como ingrediente principal "cream soda", que no se consigue fácilmente en la Argentina (Pinterest).

Sin embargo, obtendrás un sabor muy similar a la que venden en los parques temáticos y conforme la vayas probando podrás ir adaptando las especias a tu gusto.

Receta de cerveza de mantequilla con y sin alcohol

Ingredientes para una cerveza

100 gr. de azúcar [preferiblemente rubia]

2 cucharadas de agua

20 gr. de manteca [se le puede poner más si te gusta la sensación suave que da en el paladar, pero no más de 100 gr.]

50 gr. de crema de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela [en otros países le agregan también jengibre, nuez moscada y clavo de olor, pero todo depende de qué tan acostumbrado estés a estos sabores]

1 botella personal de cerveza con o sin alcohol [depende de la versión que quieras lograr]

Crema batida para simular la espuma de arriba .

Preparación