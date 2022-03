Sin dudas, son pocos los que logran resistirse a este gran invento norteamericano. A la hora de pedir un postre en un restaurante, el brownie de chocolate siempre es una gran opción. Y si está acompañado por una bocha de helado de vainilla, o bañado en chocolate, mejor todavía.

A pesar de ser un invento de los americanos, este postre logro conquistar al mundo entero. Tanto es así que hasta existe el Día Mundial del Brownie. Llamado por muchos "el bizcocho más famoso del mundo", esta delicia lleva únicamente chocolate, manteca, huevos, azúcar y harina. Aunque lo cierto es que desde hace un tiempo existe una gran grieta entre los que deciden agregarle un sexto ingrediente, que son las nueces, y entre los que no.

Lamentablemente, el brownie suele ser un postre muy elegido a la hora de comer afuera, pero solo algunos se animan a hacerlo en sus casas. Si bien a simple vista pareciera ser un postre fácil y rápido de hacer, no es así. Un error muy común, que muchos cometen, es que queda demasiado finito o seco. No es tan fácil lograr hacer un brownie esponjoso y con esa cierta humedad que lo caracteriza. Por suerte, para aquellos que no tienen tanta maña con la cocina, existen ciertos "truquitos" para conseguir el brownie perfecto.

5 tips para lograr el mejor brownie

-Es fundamental usar el mejor chocolate. Para saber cuál es mejor que el otro, debemos corroborar que aquel que elijamos sea el más puro, es decir, el que contenga un 70% u 80% de pasta de cacao.

-El brownie nunca debe estar crudo. Si bien hay varios que erróneamente creen que este postre se come crudo, lo cierto es que este debe hornearse en la medida justa: ni crudo ni pasado.

-No debe sobre batirse, lo cual quiere decir que no debemos amazacotar la mezcla, ya que de esa manera no lograremos un resultado perfectamente húmedo.

-El cacao siempre debe fundirse con la manteca. Este es uno de los trucos que hace que este postre se diferencie de los demás. Y para aquellos que quieren logran aún un mejor chocolate, se les recomienda fundir el cacao al baño María.

-Este último consejo va dirigido especialmente para todos aquellos ansiosos: el brownie siempre se sirve frío. Antes de comerlo, es muy importante dejarlo enfriar a temperatura ambiente por unos minutos.

Que ingredientes básicos necesito para hacer un brownie

-250 g de manteca

-180 g de chocolate, con un 80% o 70% de cacao

-4 huevos

-110 g de harina

-200 g de azúcar blanquilla y 100 g azúcar moreno

-1 cucharadita de esencia de vainilla

-5 g de sal