El cóctel más antiguo de la historia vuelve a ser protagonista en la Semana del Old Fashioned, que se celebra desde hoy y hasta el domingo 14 de noviembre. Conocé más de su origen y homenajeá a este icónico trago preparándolo en casa.

El Old Fashioned es un clásico que tiene como ingrediente principal el whisky bourbon aunque también se lo puede preparar con ron. Este cóctel es el favorito de los consumidores amantes de la tradición y también de los bartenders, por su receta tan simple que se adapta a todo tipo de gustos desde hace más de un siglo.

En 1806, la revista The Balance and Columbia Repository de Nueva York lo describía como una combinación de agua, azúcar, bebida amarga y licor; es por estas características que el Old Fashioned es ponderado como el primer cóctel de la historia.

.

Algunas voces expertas, consideran que el clásico trago fue creado por un barman del Pendennis Club de Louisville, en Kentucky. De hecho, es el cóctel oficial de la ciudad, pero la popularización del Old Fashioned se le atribuye al coronel James E. Pepper, quien lo llevó al bar del hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. El hombre era propietario de una destilería de bourbon en esta ciudad.

Tipos de Old Fashioned

Este clásico es sumamente versátil y se adapta a todos los gustos y paladares pudiéndose preparar con cualquier spirit. Su versión tradicional es la que se elabora con whisky o bourbon, azúcar, bitter y adornado con un cítrico generalmente de naranja.

A lo largo de las décadas fue variando su nombre ya que originalmente se lo conocía como Whisky Cocktail, y hoy continúa evolucionando en función de las tendencias y descubrimientos dentro del mundo de la coctelería. El Old Fashioned también puede prepararse con whisky escocés o irlandés, al igual que con ron para brindarle un twist a su sabor original.

El Old Fashioned se puede preparar con whisky bourbon, escocés o irlandés, y con ron.

La receta del Old Fashioned original es equilibrada y sutil, deja que los ingredientes hagan su magia por sí solos, tiene la fuerza y el carácter del bourbon, el dulzor del azúcar equilibrado por el amargo y los aromas cítricos de la naranja.

Receta con whisky bourbon

Ingredientes

- 60 ml. de whisky Wild Turkey

- Azúcar en terrón

- Un biter o amargo

- Mucho hielo

- Piel de una naranja

- 1 cereza maraschino

Para su elaboración se necesita mezclar 60 ml. del whisky con 1 terrón de azúcar y unos golpes de bíter Angostura. Añadir mucho hielo, incorporar bien y agregar la piel de naranja y la cereza como decoración.

Receta con ron

- 50 ml de Havana Club 7 Años

- 3 golpes de bíter aromático

- 1 o 2 cucharaditas de azúcar blanco (o unos 10 ml de jarabe de azúcar)

- 1 piel de naranja

- Abundante hielo

En un vaso de trago corto, mezclar el azúcar y el bitter, a continuación, agregar el ron y volver a mezclar. Sumar el hielo y removerlo durante 20 segundos para enfriar la bebida. Decorar con una piel de naranja.