Si tenés sobras de pan duro y no sabés qué hacer, no se te ocurra tirarlos. Este es uno de los postres de aprovechamiento más clásicos de nuestra cocina. No solo es delicioso, sino que es muy rendidor. Hablamos del budín de pan casero.

Si bien sus ingredientes y el paso a paso recuerda al flan de huevo, la preparación es diferente: como su nombre lo indica, su base es el pan. Además, su textura es bastante parecida, pero con más cuerpo.

Sus variantes son tan infinitas como la imaginación de cada cocinero: se pueden agregar leche aromatizada, trozos de fruta como manzana, banana, y se le puede añadir cacao, pasas de uva o nueces. En este caso, nos encargaremos de la versión original.

El budín de pan es un clásico de nuestra cocina y uno de los postres más pedidos, pero la realidad es que es originario de la cocina inglesa o anglosajona. Si bien se puede preparar con cualquier tipo de pan, lo cierto es que lo mejor es aprovechar los restos del que tengas a mano.

Ingredientes del budín de pan

6 rebanadas de pan de molde blanco sin corteza

5 huevos M

600 ml de leche entera

1 cucharada de esencia de vainilla

225 g de azúcar

6 cucharadas de caramelo líquido

Receta de budín de pan casero

Cortar las rebanadas de pan en dados y colocarlas en un recipiente hondo y amplio. En caso de utilizar otro tipo de pan, retirar las cortezas y quedarnos solo con la parte blanca. No es necesario, pero el resultado es un pudín blanco y más homogéneo en color. Es una mera cuestión estética.

Calentar la leche en un jarrito junto con el azúcar. Remover sin parar para que el azúcar se diluya. Cuando no se noten granos de azúcar, apagar el fuego y añadir la esencia de vainilla. Remover para homogeneizar.

Verter la leche sobre el pan troceado y removemos bien para que se empape en condiciones. Dejar reposar cinco minutos.

Batir los huevos y añadirlos al recipiente anterior. Triturar con una batidora de mano para que el pan quede más integrado.

Caramelizar un molde rectangular de 25 x 10 cm (7 cm de alto), extendiendo bien el caramelo líquido por la base y las paredes. Después rellenamos con la mezcla del pan.

Los ingredientes básicos del budín de pan son huevo, pan, leche y azúcar.

Horneado y presentación del budín de pan

Colocar el molde en una bandeja para hornear con agua caliente que cubra hasta la mitad del molde aproximadamente y tapamos el molde con papel de aluminio.

Introducir en la parte más baja del horno, precalentado a 180 ºC con calor arriba y abajo, y cocer durante 1 hora y 15-30 minutos o hasta que esté perfectamente cuajado. Esto se puede comprobar pinchando con un cuchillo, si sale limpio es que está listo para retirar del horno. Sí no, dejar unos minutos más.

Retirar el molde del horno y dejar enfriar completamente antes de guardar en la heladera.

Cuando llegue el momento de consumir el budín, retirar el papel de aluminio, pasar un cuchillo por el contorno y desmoldar sobre un plato de servir. Decorar a gusto ¡y a disfrutar!

Receta de caramelo líquido

Ingredientes

150 gramos de azúcar blanca común (¾ taza)

1 vaso de agua

1 pieza de limón (el zumo)

Paso a Paso