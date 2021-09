Un fin de semana no está completo si falta un buen asado. Para los argentinos es el ritual más esperado, no solo por compartir el agradable momento en comunidad sino por las grandes creaciones que pueden hacerse en la parrilla que te dejan panza para arriba. Es el momento de fama de los asadores. Si bien los cortes de carne son siempre los protagonistas, hay acopañamientos que no se quedan muy atrás.

La provoleta, las clásicas verduras saborizadas o el morrón con huevo son los clásicos que no pueden faltar en la parrilla. Sin embargo, hay uno en particular que solo unos pocos se animan a hacer: la calabaza rellena. No suele figurar en todos los asados, por eso nada mejor para el invitado que llegar al lugar y de lejos ver esa delicia en preparación.

Suele evitarse por su complejidad, pero para algunos asadores es imprescindible en la parrilla. Es ideal para remojar cualquier corte de carne y así generar una explosión de sabores. Te prometo que si se pone en la mesa, generará una avalancha.

.

Sin ir más lejos, los vegetarianos estarán sobrados con este aperitivo. Es abundante y genera saciedad al instante. Es casi igual a una "Fondeu" de queso pero con el toque de la calabaza, y encima la magia de la parrilla ¿Te la vas a perder? Seguí el paso a paso de esta receta.

Ingredientes

1 calabaza o auyama de 3 a 4 kilos

200 gramos queso pecorino con pimienta

200 gramos queso crema

200 gramos queso mozarella

200 gramos queso cheddar

100 gramos aceitunas sin hueso

sal y pimienta

Preparación