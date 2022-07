Cuando uno piensa en buñuelos piensa en la dedicación y amor que ponían las abuelas a este plato tan único, 100% casero y a la vez tan fácil de hacer. A lo largo de los años las recetas han variado y han incorporado distintos elementos, sin embargo, no hay nada mejor que los clásicos de la cocina que nos trae no solo el recuerdo de quienes ya no están sino que también le abre la puerta a un sinfín de gustos y sabores que se entrelazan y forman un carnaval en el paladar.

Estos bocaditos de masa frita en forma de bolita se preparan muy rápido y requiere muy pocos ingredientes, de hecho, es de esas recetas que surgieron de la pobreza y el rebusque de las madres. A pesar de su sencilla cocción, es muy versátil, ya que se los puede hacer dulces, salados y hasta agridulces. Los más comunes son los de banana y naranja porque son dos frutas que siempre hay en una casa. En esta oportunidad haremos los segundos siguiendo al pie de la letra la típica preparación.

Ingredientes para los buñuelos de naranja:

1 naranja mediana

3 huevos

1 cucharada sopera de aceite de oliva (opcional)

1 cucharada postre de azúcar

200 gramos de harina de trigo

1 sobre de polvo de hornear

1 pizca de sal

Aceite de girasol para freír

Azúcar para rebozar

Los buñuelos son ideales para usar esas naranjas que se pasaron.

La preparación:

Paso 1: Lavar la naranja. Luego, rallar su cáscara y exprimir o hacer un puré con la pulpa.

Paso 2: En un bol poner la fruta del paso anterior y añadir los tres huevos.

Paso 3: Rociar bien la cucharada de azúcar y la de aceite de oliva. Batir unos segundos hasta que se una todo.

Paso 4: En otro recipiente, mezclar la harina con el polvo de hornear y una pizca de sal.

Paso 5: Incorporar la naranja y otros ingredientes en la harina. Remover bien con una espátula hasta integrar todos los elementos.

Paso 6: En una sartén poner el aceite de girasol y calentar a fuego alto.

Paso 7: Cuando el aceite esté bien caliente, volcar pequeñas cucharadas de masa. Dejar que infle y dorar de ambos lados

Paso 8: Retira los buñuelos de cocción y colocarlos en un plato con papel absorbente o de cocina.

Paso 9: Cuando estén tibios, rebozar con un poco de azúcar y a comer.

Los buñuelos por dentro quedan de un color naranja por la fruta.

Consejos:

Si les querés dar un toque especial a los buñuelos, los podés rellenar con dulce de leche o crema utilizando una manga o poniendo un pico en una bolsa. Otra gran opción es aromatizar la decoración. Para poder llevar a cabo esto último, mezclar el azúcar con canela o alguna especie que sea apta para cocciones dulces. No hay dudas que estas masitas son ideales para acompañar con una rica infusión en la merienda de un día fresco de invierno.