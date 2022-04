Este jueves 14 de abril dará inicio Semana Santa 2022, esta fecha es aprovechada por miles para tomarse unos días de descanso o disfrutar de sus vacaciones. Para los fieles católicos y la comunidad cristiana es una festividad importante que recuerda la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, hay algunas tradiciones que se siguen al pie de la letra, como no comer carne los viernes de Cuaresma.

¿Qué días no se come carne en Semana Santa? Es una de las preguntas más comunes en esta temporada. Los fieles no comen cortes vacunos los días viernes en general, pero a veces extienden esta tradición a los jueves.

En general, el viernes Santo no se come carne, es por ello que para ese día se cocinan recetas sin carne. Los platos tradicionales son el pescado relleno a la parrilla, las empanadas de vigilia, la rosca de Pacua, la humita, entre otros.

El pescado no tiene una única manera de ser cocinado, se lo puede adaptar a varias preparaciones como las tartas o rellenos de empanadas, pero si querés disfrutar de todo su sabor te compartimos esta receta para que prepares el mejor bacalao con garbanzos.

¿Cómo se cocina el bacalao con garbanzos?

Ingredientes

200 gramos de bacalao

200 gramos de garbanzos

500 ml de caldo de pescado

150 gramos de espinaca

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 huevo cocido

Pimentón dulce

Pan

Preparación

1. En primer lugar hay que tener en cuenta que los garbanzos deben estar en remojo por varias horas, al menos ocho. Sin embargo, lo ideal es dejarlo de un día para el otro. Este paso es importante para que la cocción no se muy larga y la legumbre esté tierna.

2. Una vez pasado el tiempo de remojo, cocinar los garbanzos en agua y ponerle una pizca de sal. Dejar cocinar unas dos horas a fuego lento o media hora en una olla a presión.

3. Mientra tanto, cortar los lomos de bacalao y la espinaca en trozos, reservar ambos. En una olla preparar un caldo de pescado con las sobras (espinas y cabeza).

4. Por otra parte, en una sartén añadir un chorro de aceite y salterar la cebolla picada en cubitos y un diente de ajo. Agregar pimentón, una cucharada de tomate frito y el lomo de bacalao. Dejar cocinar unos minutos.

5. Incorporar a la sartén los garbanzos cocidos, la espinaca y el caldo de a poco. Agregar una hoja de laurel.

6. En último lugar y para darle un poco más de power a la receta, fritar un diente de ajo junto a una rebanada de pan. Triturar y luego agregarlo al bacalao. Servir y listo.