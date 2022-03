Los fines de semana son ideales para cocinar en casa y disfrutar de un rico plato elaborado con tus propias manos. Hay tartas que son tan ricas que comer una sola porción parece no ser suficiente. Si una de tus tartas preferidas es la de queso, hoy es tu día de suerte. Tenemos una receta de un riquísimo pastel súper fácil de hacer.

Con únicamente tres ingredientes podés poner manos a la obra. Tené en cuenta la temperatura del día para no sufrir del calor en la cocina cuando pongas el fuego en marcha. Cómo se dijo anteriormente, es sencillo de hacer, pero no quiere decir que no tenga sus complicaciones. Por eso, se recomienda seguir el paso a paso adecuadamente para poder tener un resultado perfecto.

Se sugiere tener guardado en casa queso crema y chocolate blanco siempre. Entonces, cuando desees hacer el pastel ya tenés todo en tu hogar sin necesidad de salir corriendo al supermercado. En poco tiempo podés dejar con la boca abierta a tus familiares o amigos sin necesidad de tener habilidades culinarias.

Paso a paso:

Lo primero que vas a hacer es poner una olla con un poco de agua en el fuego para poner a calentar el chocolate blanco a baño maría . Estate atento a que no se queme el chocolate y cuando empiece a hervir tira todo en un bol con el chocolate encima y dejar que se deshaga.

. Estate atento a que no se queme el chocolate y cuando empiece a hervir tira todo en un bol con el chocolate encima y dejar que se deshaga. Una vez que el chocolate ya esté deshecho, hay que agregar el queso crema . Mezclar todo hasta incorporar los dos ingredientes. Luego, reservar.

. Mezclar todo hasta incorporar los dos ingredientes. Luego, reservar. Por otro lado, separar las yemas de las claras . Con la batidora eléctrica, montar las claras a punto de nieve fuerte y reservar.

. Con la batidora eléctrica, montar las claras a punto de nieve fuerte y reservar. Ahora, hay que sumar las yemas a la preparación anterior y mezclar bien para que queden incorporadas .

. Finalmente, juntar con las claras con cuidado y echar en un molde antiadherente de unos 15 cm aproximadamente. Colocar en una bandeja y añadir el agua que se calentó antes en la bandeja para cocer el pastel al baño maría en el horno.

Meter en el horno previamente precalentado a 170º durante 15 minutos .

. Una vez pasado los 15 minutos, bajar la temperatura a 160º y luego, dejar unos 15 minutos más.

Apagar el horno y dejar unos 15 minutos más con la puerta cerrada.

Por último, sacar el pastel del horno y dejarlo enfriar unos minutos. Se puede espolvorear con azúcar.

Una porción del esponjoso pastel de queso.

Tips para tener en cuenta