No hay mejor forma de tener una rica merienda que un rico café, y unas deliciosas galletas caseras recién salidas del horno. Puede que esta idea suene a cientos de calorías, ya que al oír las palabras "galletas dulces" lo primero que se nos viene a la mente es vainilla, chocolate, dulce de leche, mantequilla de maní, etc. Pero lo que el común denominador de la gente ignora es que hay otras alternativas igual de deliciosas y saludables, que no nos harán restringirnos si estamos a dieta.

Estas tres opciones llevan ingredientes sumamente saludables, que aportan mucha saciedad cosa de que no llegues con hambre a la siguiente comida. Además, son el toque dulce que cualquier mate o café necesita, e ideales para reuniones sociales donde todos los aperitivos suelen ser calóricos y poco nutritivos. Por primera vez, animate a haer alguna de estas recetas y aportalas a tu mesa familiar, o a tu juntada con amigos. Veras que no extrañarán las industrializadas o las clásicas de vainilla con chips de chocolate.

"Cocina Facil" brinda tres opciones para preparar galletas saludables: las "Biscotti" de frutos secos, unas deliciosas y nutritivas galletas de almendra, y de manzana y granola. Pero antes de prepararlas, tene en cuenta estos 6 tips básicos comunes a todas a las galletas.

.

6 tips para preparar la galleta ideal

Después de hacer la masa para tus galletas, métela un rato a la nevera y espera a que enfríe. Así evitarás que se pegue al rodillo y conseguirás un mejor grosor. También puedes evitar que se pegue la masa al rodillo utilizando papel para hornear como base sobre la mesa y otra capa sobre la masa. Si quieres darle forma a la masa con moldes, evita que se pegue a éstos metiéndola al refrigerador ya estirada. Espera a que enfríe un poco y posteriormente, corta. Antes de cortar las galletas, pasa los moldes por harina. Este plus también ayudará a que no se pegue la masa. Debes colocar las galletas en un horno precalentado, así se cocinarán de forma simétrica y no perderán su forma. No saques las galletas inmediatamente del horno. Déjalas reposar un tiempo y que se enfríen.

1. Biscotti de frutos secos

Ingredientes

6 cdas. de mantequilla a temperatura ambiente

1/3 de taza de azúcar mascabado

2 huevos

1 cda. de extracto de vainilla

2 tazas de harina

1 cda. de polvo para hornear

1/4 de taza de arándanos deshidratados

1/4 de taza de nueces picadas

1/4 de taza de almendras picadas

1/4 de taza de nueces de macadamia picadas

Riquísimo biscotti de frutos secos.

Preparación

Acrema la mantequilla con el azúcar en la batidora. Añade uno a uno los huevos y la vainilla; bate hasta integrar por completo.

Baja la velocidad e incorpora la harina y el polvo para hornear. Por último, agrega los arándanos y las semillas picadas.

Coloca la masa sobre una charola pequeña con papel encerado, forma un rectángulo de 1.5 cm de espesor. Hornea por 30 minutos a 180o C, retira del horno y corta rebanadas de 1 cm de ancho. Colócalas sobre la misma charola y hornea por 10 minutos más.

Permite que enfríen y sirve.

2. Galletas de almendra

Ingredientes

80 g de almendras molidas

170 g de harina

100 g de azúcar

50 g de mantequilla

30 mL de miel

1 huevo

1 pizca de sal

Deliciosas galletas de almendra.

Preparación

Coloca en un tazón la harina, la almendra y el azúcar. Mézclalas a la perfección y haz un hueco en el centro del tazón; añade la mantequilla a temperatura ambiente, la miel la sal y el huevo. Comienza a unir los ingredientes dando pequeños pellizcos con tus manos hasta que se integren por completo y obtengas una masa homogénea. Haz una bola y cúbrela con papel film. Llévala al refrigerador por 30 minutos. Estira la masa sobre una superficie plana y enharinada hasta que obtengas seis milímetros de espesor. Corta círculos con ayuda de un cortador y colócalos en la bandeja. Lleva al horno precalentado a 190 oC durante 10 minutos, hasta que doren las orillas. Deja que se enfríen a temperatura ambiente. Puedes empacarlas en pequeñas cajas atadas con un listón.

.

3. Galletas de manzana y granola

Ingredientes

5 rodajas de manzana

Crema de cacahuate

30 g de nuez picada

5 g de chocolate sin azúcar

Granola

Ricas galletas de manzana y granola.

Preparación