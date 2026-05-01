Guiso de pollo y pimientos: la receta económica y rendidora para combatir el frío

El tradicional guiso de pollo y pimientos gana protagonismo con la llegada del frío. Dicha preparación casera se posicionó como la opción ideal por ser reconfortante, sabrosa y sumamente fácil de elaborar en el hogar. El descenso térmico disparó el interés por los platos de olla.

Esta alternativa resultó ser un alivio para el bolsillo ante los altos costos de los cortes vacunos tradicionales. El uso de ingredientes naturales asegura un sabor de alta calidad con una inversión moderada.

Ingredientes necesarios para el guiso

Para lograr un resultado óptimo, los cocineros deben tener listos los siguientes elementos sobre la mesada:

3 pechugas de pollo cortadas en dados.

1 pimiento rojo y 1 pimiento verde .

1 cebolla picada finamente.

1 vasito de vino blanco y 1 vasito de salsa de tomate .

300 gramos de arroz de grano largo.

Sal, pimienta negra y hierbas aromáticas a gusto.

La combinación de los vegetales genera un colchón de sabor que es la clave de toda elaboración de este tipo. Se recomienda no escatimar en las hierbas para perfumar correctamente la proteína.

El uso de ingredientes naturales asegura un sabor de alta calidad con una inversión moderada.

Paso a paso para una cocción perfecta

La elaboración requiere de etapas básicas y sencillas. Primero, se debe pelar la cebolla y picarla en daditos, mientras se lavan y cortan los pimientos en tiras.

El procedimiento detallado para triunfar en la cocina es el siguiente: