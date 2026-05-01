Guiso de pollo y pimientos: la receta económica y rendidora para combatir el frío
La mejor opción para hoy es ir por platos de olla ante la ola polar y el aumento de la carne vacuna. El paso a paso para lograr un sabor casero irresistible con ingredientes simples.
El tradicional guiso de pollo y pimientos gana protagonismo con la llegada del frío. Dicha preparación casera se posicionó como la opción ideal por ser reconfortante, sabrosa y sumamente fácil de elaborar en el hogar. El descenso térmico disparó el interés por los platos de olla.
Esta alternativa resultó ser un alivio para el bolsillo ante los altos costos de los cortes vacunos tradicionales. El uso de ingredientes naturales asegura un sabor de alta calidad con una inversión moderada.
Ingredientes necesarios para el guiso
Para lograr un resultado óptimo, los cocineros deben tener listos los siguientes elementos sobre la mesada:
3 pechugas de pollo cortadas en dados.
1 pimiento rojo y 1 pimiento verde.
1 cebolla picada finamente.
1 vasito de vino blanco y 1 vasito de salsa de tomate.
300 gramos de arroz de grano largo.
Sal, pimienta negra y hierbas aromáticas a gusto.
La combinación de los vegetales genera un colchón de sabor que es la clave de toda elaboración de este tipo. Se recomienda no escatimar en las hierbas para perfumar correctamente la proteína.
Paso a paso para una cocción perfecta
La elaboración requiere de etapas básicas y sencillas. Primero, se debe pelar la cebolla y picarla en daditos, mientras se lavan y cortan los pimientos en tiras.
El procedimiento detallado para triunfar en la cocina es el siguiente:
Sellar el pollo: Cortar la pechuga en dados, salpimentar y dorarlos en una cazuela con aceite; luego reservar.
Sofreír los vegetales: Incorporar a la misma olla la cebolla y los pimientos para rehogarlos durante unos minutos.
Desglasar: Añadir el vino blanco y dejar que el alcohol se evapore para conservar el aroma.
Integrar: Agregar la salsa de tomate, condimentos y un chorro de agua hasta romper el hervor.
Cocción lenta: Sumar el pollo reservado y cocinar a fuego medio entre 35 y 45 minutos.
El arroz: Prepararlo por separado en un cazo con agua y sal según las indicaciones del envase.
Emplatar: Servir el arroz como base y volcar el guiso caliente encima para que se integren los jugos.