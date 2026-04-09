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Jueves, 9 de abril de 2026

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PARA COCINAR EN CASA

Medialunas de queso con tapa de tarta: una receta económica que se hace en 20 minutos

Olvidate de pagar fortunas por una docena de medialunas. Con este truco "expres" usás lo que tenés en la heladera y merendás como un rey sin gastar de más.

Dayra, Arellano

Con solo una tapa de pascualina que tengas olvidada en la heladera, podés armar una docena de medialunas de queso que son un espectáculo. Mientras el kilo de facturas se vuelve un lujo, esta receta te permite zafar la merienda por una fracción del precio y en menos de 20 minutos.

Es la opción ideal para cuando caen visitas o para que los chicos coman algo rico sin que te duela el bolsillo. Acá tenés el paso a paso al hueso para que te salgan perfectas y bien gratinadas.

Lo que necesitás para el banquete

No gastes de más, buscá estos básicos en el almacén del barrio:

  • 2 tapas de pascualina (pueden ser de hojaldre para que queden más crocantes).

  • 250 g de queso pategrás o el que tengas para rallar.

  • 1 sobre de queso rallado para el toque final.

  • 1 huevo batido para dorar.

Esta receta te permite zafar la merienda por una fracción del precio y en menos de 20 minutos.
Esta receta te permite zafar la merienda por una fracción del precio y en menos de 20 minutos.

El paso a paso para no fallar

El proceso es directo y no necesitás ser un experto cocinero para que te salgan bien:

  1. Mezclá los quesos en un bol y reservá.

  2. Pintá la masa con el huevo batido (esto sirve como "pegamento" para el queso).

  3. Espolvoreá la mezcla de quesos sobre toda la superficie.

  4. Cortá la masa en triángulos iguales.

  5. Enrollá cada pieza desde la base ancha hacia la punta para dar la forma clásica de medialuna.

  6. Ponelas en una placa, pintá con más huevo y tirá el resto del queso por encima.

  7. Mandá al horno a 180°C hasta que doren y el queso burbujee.

Truco de ahorro para el final

Con estos pasos simples, tenés un banquete salado por monedas. Si te sobran (cosa que dudamos), podés guardarlas y darles un golpe de horno al día siguiente: quedan como recién hechas. Esta receta demuestra que con ingenio se le puede dar pelea a la malaria económica y comer algo de primera sin regalar la guita. 

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