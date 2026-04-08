Merienda fácil y rápida: ¿Cómo preparar alfajores de maicena en 30 minutos?

Los alfajores de maicena son un clásico infaltable en la mesa dulce argentina. Su textura suave, su relleno generoso de dulce de leche y el toque final de coco rallado los convierten en una opción ideal para la merienda o para compartir en cualquier momento del día.

Si bien los alfajores comprados suelen ser muy ricos, esta receta casera no tiene nada que envidiarles, ya que con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, es posible lograr un resultado similar al de las panaderías en menos de media hora.

Receta para hacer alfajores de maicena en tiempo récord

Para las tapas:

100 g de manteca

100 g de azúcar glass (puede hacerse procesando azúcar común)

2 yemas de huevo

100 g de harina de trigo

200 g de maicena

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Opcional: 1/2 cucharadita de sal





Para el relleno:

1 pote de dulce de leche

Coco rallado





Lo bueno que tiene esta receta es que, además de ser fácil, es muy rendidora porque con pocos ingredientes salen varias unidades.

Preparación:

En primer lugar, mezclar y tamizar los ingredientes secos: harina, maicena, polvo de hornear y sal. Reservar esta preparación para más adelante.

Por otro lado, en un recipiente amplio, integrar la manteca a punto pomada con el azúcar glass. Luego, incorporar las yemas de huevo y mezclar hasta lograr una preparación uniforme. A continuación, sumar los ingredientes secos de a poco y unir todo hasta obtener una masa suave y homogénea.

Una vez lista, llevar la masa a la heladera durante algunos minutos para que tome consistencia y sea más fácil de manipular. Mientras tanto, precalentar el horno a 160 °C.

Luego, retirar la masa, estirarla sobre una superficie limpia y cortar las tapas con un molde circular o la boca de un vaso. Colocar las piezas en una placa y hornear durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que estén cocidas pero sin dorarse demasiado.

Finalmente, dejar enfriar las tapas, rellenarlas con dulce de leche y unirlas de a pares. Para terminar, pasar los bordes por coco rallado.

Tips para mejorar la receta de alfajores