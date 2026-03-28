Ñoquis caseros: la receta tradicional paso a paso para lograr los más ricos este 29 de marzo

El 29 de cada mes tiene un lugar especial en la mesa de los argentinos, y este domingo no es la excepción. La tradición de comer ñoquis vuelve a decir presente en miles de hogares y, si querés animarte a hacerlos o perfeccionar tu receta, te acercamos un paso a paso simple para seguir.

Aunque su origen es italiano, con el paso del tiempo se volvió parte de la identidad gastronómica de nuestro país, impulsado por la fuerte inmigración que llegó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Además, se trata de un plato atravesado por una leyenda muy popular: se cree que comerlo los días 29 atrae prosperidad. A eso se suma un factor bien local, ya que coincide con el fin de mes y, al prepararse con papas y harina -ingredientes económicos-, hace que sean una opción ideal para cuidar el bolsillo.

A continuación, te contamos qué ingredientes necesitás y el paso a paso para hacerlos en casa de forma fácil y sin errores.

Receta de ñoquis de papa: el clásico del 29 que nunca falla





Ingredientes

Para los ñoquis:

1 kilo de papas.

300 gramos de harina 0000.

1 huevo.

Sal y pimienta.



Estas cantidades alcanzan para cuatro porciones, es decir, un plato por persona. Si querés que sobre, repetir o hay más personas en la mesa, podés aumentar los ingredientes de manera proporcional.

Para la salsa:

500 gramos de carne picada (opcional).

1 cebolla mediana.

2 dientes de ajo.

800 gramos de tomates triturados o puré de tomate.

1 cucharadita de azúcar.

Aceite (de oliva o girasol).

Sal y pimienta a gusto.

Hojas de albahaca u orégano (opcional).





Los ñoquis requieren de pocos ingredientes y su receta es muy fácil de seguir (Imagen ilustrativa).

Cómo hacer ñoquis de papa caseros, paso a paso

Para empezar, lavá bien las papas y hervilas enteras, con cáscara. Este paso es clave para que no absorban agua de más y la masa no quede blanda. Podés hacerles un corte alrededor antes de llevarlas a la olla para pelarlas más fácil después. Están listas cuando al pincharlas se sienten bien tiernas. Retiralas del agua y dejalas entibiar lo justo para poder manipularlas sin quemarte. Con ese corte previo, la piel sale casi sola. Con las papas todavía calientes, hacé un puré y condimentá con sal y pimienta. Mezclá bien y sumá el huevo batido. Incorporá la harina de a poco, sin volcar todo de una, ya que la cantidad puede variar según la humedad de las papas. Uní la preparación con las manos hasta lograr una masa suave y apenas integrada. No hace falta amasar demasiado: cuanto menos la trabajes, más livianos van a quedar. Dividí la masa en tiras, armá rollitos finos y cortalos en porciones de unos 2 o 3 centímetros. Si querés darles la forma clásica, podés pasarlos por un tenedor o una tablita enharinada, aunque también podés dejarlos más rústicos. A medida que los vayas formando, colocalos sobre una superficie con harina para evitar que se peguen entre sí. Para cocinarlos, herví abundante agua con sal y sumalos en tandas. Primero van a ir al fondo: cuando suban a la superficie, dejalos un minuto más y retiralos. Así te asegurás de que queden en su punto justo.

Claves para que salgan perfectos





Antes de empezar, hay algunos puntos simples que hacen la diferencia en el resultado final.

La papa tiene que ser la protagonista y no la harina, como pasa con otras pastas. Por eso, conviene hervirlas con cáscara para evitar que absorban agua de más y así no tener que sumar harina extra a la masa.

También es clave elegir papas más bien harinosas y no tan húmedas, porque eso ayuda a lograr una textura más liviana. En la misma línea, no hay que excederse con la harina: si te pasás, pueden quedar pesados y perder esponjosidad.

Los ñoquis caseros son uno de los platos más tradicionales de Argentina (Imagen ilustrativa).

A la hora de darles forma, podés usar la clásica tablita o simplemente un tenedor enharinado, que cumple la misma función y deja ese marcado típico.

Si te sobra masa, una buena opción es freezarlos crudos. Primero colocalos separados en una bandeja, y una vez que estén duros, guardalos en bolsas por porciones para tener siempre listos.

Opciones de salsas para acompañar y variar el plato





Una buena salsa puede cambiar por completo el resultado final y darle un toque distinto a cada preparación. Estas son algunas alternativas que combinan muy bien:

Salsa de tomate : la más elegida, simple y rendidora, que aporta sabor sin tapar el protagonismo del plato.

: la más elegida, simple y rendidora, que aporta sabor sin tapar el protagonismo del plato. Pesto : con albahaca, ajo y frutos secos, suma frescura y un perfil más aromático.

: con albahaca, ajo y frutos secos, suma frescura y un perfil más aromático. A base de quesos: ya sea con parmesano o variantes más intensas, aporta cremosidad y un gusto más marcado.

o variantes más intensas, aporta cremosidad y un gusto más marcado. Manteca y salvia : una opción básica pero muy sabrosa, ideal para quienes prefieren algo más liviano.

: una opción básica pero muy sabrosa, ideal para quienes prefieren algo más liviano. Crema: suave y untuosa, perfecta para lograr una textura más delicada y pareja.



