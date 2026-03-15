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Domingo, 15 de marzo de 2026

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SABROSOS

Receta de "Conchiglionis": ¿Cómo preparar la famosa pasta rellena que se gratina al horno?

Esta preparación combina pasta, relleno y salsa en una receta que suele ser protagonista de muchas mesas familiares. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, se puede lograr una preparación abundante y muy sabrosa.

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La cocina italiana tiene una gran variedad de pastas que se prestan para preparaciones abundantes y llenas de sabor. Entre ellas se encuentra una opción muy elegida para platos al horno, los "Conchiglionis" ya que su tamaño permite agregar rellenos generosos y combinar distintos ingredientes en una misma receta.

Con una buena salsa, queso y un relleno simple, este tipo de receta se transforma en una comida completa que suele ser protagonista en reuniones familiares o almuerzos especiales. Además, el paso a paso es bastante accesible, por lo que es una alternativa ideal para quienes quieren animarse a cocinar una pasta diferente en casa.

El paso a paso sencillo para preparar los "Conchiglionis" en casa y sorprender a todos

El paso a paso sencillo para preparar los "Conchiglionis" en casa y sorprender a todos

El paso a paso sencillo para preparar los "Conchiglionis" en casa y sorprender a todos

 Además, se trata de una receta muy versátil, ya que el relleno puede adaptarse según los gustos o los ingredientes que haya en casa. Desde combinaciones con ricota y espinaca hasta opciones con carne o verduras, esta preparación permite probar distintas variantes sin perder su esencia casera y reconfortante.

Ingredientes

  • 250 gramos de conchiglioni (fideos tipo caracol)

  • 250 gramos de ricota

  • 1 taza de espinaca cocida y picada

  • 1 huevo

  • 50 gramos de queso rallado

  • 2 tazas de salsa de tomate

  • 150 gramos de queso muzzarella

  • Sal y pimienta a gusto

  • Un chorrito de aceite de oliva

Paso a paso

-Cocinar la pasta en una olla con abundante agua y sal durante unos minutos, hasta que quede al dente. Retirar y dejar enfriar para poder manipularla sin que se rompa.

-En un bowl mezclar la ricota, la espinaca picada, el huevo y el queso rallado. Condimentar con sal y pimienta y unir bien todos los ingredientes hasta lograr un relleno cremoso.

-Con ayuda de una cuchara, rellenar cada pieza de pasta con la preparación anterior y reservar.

-Colocar una base de salsa de tomate en una fuente para horno. Distribuir encima las pastas rellenas una al lado de la otra.

-Cubrir con más salsa, agregar la mozzarella por arriba y llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede bien gratinada.

-Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir bien caliente. Es un plato abundante, ideal para acompañar con una ensalada o simplemente disfrutar tal cual.

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