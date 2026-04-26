Receta salvadora para la merienda: cómo hacer una torta marmolada con ingredientes mínimos y fácil

A la hora de pensar en algo rico para la merienda, hay recetas que nunca fallan. La torta marmolada es una de ellas: fácil de preparar, con ingredientes básicos y un resultado que combina lo mejor de dos sabores clásicos.

En pocos pasos y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, se puede lograr un bizcochuelo esponjoso y húmedo. Además, es una alternativa rendidora que se adapta tanto a reuniones familiares como a una merienda cotidiana.

Paso a paso para hacer una exquisita torta marmolada de vainilla y chocolate

Ingredientes:

3 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1 taza de leche

2 tazas de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de cacao amargo





Esta torta se puede servir sola, espolvoreada con azúcar impalpable o acompañada con dulce de leche. Se adapta al gusto personal.

Preparación:

Primero, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Este paso es importante para lograr una buena miga del bizcochuelo. Luego, incorporar el aceite y la leche, mezclando de manera suave para integrar los líquidos.

A continuación, sumar la harina leudante previamente tamizada junto con la esencia de vainilla. Mezclar lo justo hasta lograr una preparación homogénea, evitando batir en exceso para no perder esponjosidad.

Dividir la mezcla en dos partes iguales. A una de ellas agregarle el cacao amargo y mezclar bien hasta que quede uniforme. Mientras tanto, enmantecar y enharinar un molde para evitar que la preparación se pegue.

Verter ambas mezclas en el molde alternando cucharadas de cada una para formar el efecto marmolado. Con un cuchillo o palillo, realizar movimientos suaves para dibujar las vetas características.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Para comprobar la cocción, podés insertar un palillo en el centro: si sale seco, el bizcochuelo está listo. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.