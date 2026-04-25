Cómo hacer churros deliciosos: receta con cuatro ingredientes y el truco para que salgan crujientes

Con solo cuatro elementos básicos y menos de una hora, los churros caseros crujientes están al alcance de cualquier cocina. Sin huevo, sin manteca y sin productos lácteos: esta receta depende más de la técnica que de la lista de compras.

La clave está en dos variables que la mayoría omite: el reposo de la masa y la temperatura exacta del aceite. Saltear cualquiera de las dos arruina la textura final, por mucho que el resto del proceso esté bien ejecutado.

Ingredientes para 4 porciones





Para la masa:

250 mililitros de agua.

200 gramos de harina de trigo.

1 pizca de sal.

1 cucharada de azúcar (optativo).



Para freír y terminar:

Aceite de girasol o de oliva suave (cantidad necesaria).

Azúcar y canela para espolvorear al final.





Cómo hacer la masa sin grumos: el paso más importante





El momento crítico de toda la receta ocurre en los primeros minutos. Una masa bien trabajada desde el arranque es la diferencia entre un churro que se sostiene en el aceite y uno que se desarma antes de dorarse.

Los 10 minutos de reposo no son opcionales: permiten que la preparación se asiente y resulte más fácil de manejar a la hora de dar forma.

Paso a paso: la receta completa

Hervir el agua con la sal, y el azúcar si se eligió esa variante, en una cacerola a fuego medio. Volcar la harina de golpe en cuanto rompa el hervor y retirar del fuego de inmediato. Revolver sin pausa con una cuchara de madera hasta obtener una mezcla homogénea, con cuerpo y sin grumos. Dejar reposar 10 minutos para que la masa se asiente y sea más fácil de trabajar. Calentar el aceite hasta alcanzar los 180 grados: por debajo, los churros absorben grasa en exceso; por encima, se queman antes de cocinarse por dentro. Formar los churros con manga pastelera y boquilla estrellada, exprimiendo la masa directo sobre el aceite caliente y cortando con tijera al largo deseado. Sin manga, estirar porciones a mano en forma de rollito. Freír entre 2 y 3 minutos por tanda hasta que estén dorados de manera pareja. Retirar con espumadera, escurrir sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar y canela al gusto.





Con solo cuatro elementos básicos y menos de una hora, los churros caseros crujientes están al alcance de cualquier cocina.

Tiempo total: 45 minutos - 15 de preparación + 10 opcionales de reposo + 20 de cocción.

Cómo conservarlos sin perder el crujiente





Los churros alcanzan su mejor punto recién salidos del aceite. Si sobran, se conservan hasta 1 día en un recipiente hermético a temperatura ambiente.

Para recalentarlos: horno convencional o freidora de aire. El microondas los ablanda en segundos y destruye la textura que costó lograr.

El origen de la receta: de China a las churrerías del mundo





Algunas teorías señalan que el churro deriva del youtiao chino, una masa de pan salado frito que integra el desayuno tradicional en esa cultura.

Los navegantes europeos la incorporaron siglos atrás y la llevaron al viejo continente, donde evolucionó hasta la versión que hoy se vende en cualquier churrería del mundo.

En España, cada región la reivindica como propia. Fuera del país, su expansión la convirtió en un ícono gastronómico reconocible en mercados, ferias y cadenas de comida rápida de todos los continentes.