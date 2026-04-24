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Viernes, 24 de abril de 2026

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Conitos de coco: la receta fácil y económica que todos quieren para el mate

Una opción dulce, simple y accesible que se prepara en pocos minutos y se convierte en un clásico ideal para compartir en cualquier momento del día.

MBurczynsky

Las recetas dulces tienen ese encanto especial: se preparan en pocos minutos, con ingredientes baratos y siempre terminan siendo protagonistas de cualquier mesa. 

En ese grupo se destacan los conitos de coco, una opción simple, rendidora y deliciosa que se convirtió en un clásico para acompañar el mate o sumar a cualquier merienda.

&nbsp;Una opción dulce, simple y casera que se prepara en minutos y siempre queda bien.&nbsp;
 Una opción dulce, simple y casera que se prepara en minutos y siempre queda bien. 

Ingredientes para los conitos de coco

  • 200 g de coco rallado
  • 150 g de azúcar
  • 2 claras de huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 g de chocolate (opcional, para cobertura)


    • &nbsp;Pocos ingredientes y muy accesibles: la clave de una receta simple y rendidora.&nbsp;
     Pocos ingredientes y muy accesibles: la clave de una receta simple y rendidora. 

    Paso a paso 

  • Preparar la mezcla seca: colocar el coco rallado en un bowl amplio y sumar el azúcar. Mezclar bien para que ambos ingredientes queden distribuidos de manera pareja.
  • Agregar las claras: incorporar las claras de huevo de a poco y mezclar con cuchara o espátula. La preparación debe quedar húmeda, compacta y fácil de moldear, no líquida.
  • Perfumar la masa: sumar la esencia de vainilla y volver a integrar. También se puede agregar ralladura de limón o naranja para darle un aroma más fresco.
  • Dejar reposar unos minutos: esperar entre 5 y 10 minutos para que el coco absorba parte de la humedad. Este paso ayuda a que los conitos mantengan mejor la forma durante la cocción.
  • Formar los conitos: tomar pequeñas porciones con las manos apenas húmedas y presionar suavemente hasta armar una base firme. Luego, dar forma de punta en la parte superior.
  • Ubicarlos en la placa: colocarlos sobre una fuente con papel manteca o previamente enmantecada, dejando un pequeño espacio entre cada uno para que se cocinen parejo.
  • Hornear: llevar a horno precalentado a 180°C durante 10 a 15 minutos, o hasta que la superficie esté apenas dorada. La idea es que queden crocantes por fuera y húmedos por dentro.
  • Dejar enfriar: retirarlos del horno y esperar unos minutos antes de moverlos, porque recién salidos pueden estar frágiles.
  • Decorar: una vez fríos, se pueden bañar con chocolate derretido en la base, en la punta o con hilos por encima.

    • &nbsp;En simples pasos y con pocos minutos de horno, se logra un resultado delicioso.&nbsp;
     En simples pasos y con pocos minutos de horno, se logra un resultado delicioso. 

     Consejos de cocción 

  • No sobrecocinarlos: deben quedar dorados por fuera pero húmedos por dentro.
  • Si la mezcla está muy seca, podés agregar una clara extra.
  • Para una mejor forma, humedecer ligeramente las manos al moldear.
  • Usar papel manteca evita que se peguen y facilita el horneado.

    •  Variantes y rellenos 

  • Bañarlos completamente en chocolate
  • Agregar dulce de leche en el interior
  • Incorporar ralladura de limón o naranja a la mezcla
  • Espolvorear con coco extra o azúcar impalpable
  • Decorar con hilos de chocolate o frutos secos picados

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