Conitos de coco: la receta fácil y económica que todos quieren para el mate

Las recetas dulces tienen ese encanto especial: se preparan en pocos minutos, con ingredientes baratos y siempre terminan siendo protagonistas de cualquier mesa.

En ese grupo se destacan los conitos de coco, una opción simple, rendidora y deliciosa que se convirtió en un clásico para acompañar el mate o sumar a cualquier merienda.

Una opción dulce, simple y casera que se prepara en minutos y siempre queda bien.

Ingredientes para los conitos de coco

200 g de coco rallado

150 g de azúcar

2 claras de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 g de chocolate (opcional, para cobertura)





Pocos ingredientes y muy accesibles: la clave de una receta simple y rendidora.

Paso a paso

Preparar la mezcla seca: colocar el coco rallado en un bowl amplio y sumar el azúcar. Mezclar bien para que ambos ingredientes queden distribuidos de manera pareja.

Agregar las claras: incorporar las claras de huevo de a poco y mezclar con cuchara o espátula. La preparación debe quedar húmeda, compacta y fácil de moldear, no líquida.

Perfumar la masa: sumar la esencia de vainilla y volver a integrar. También se puede agregar ralladura de limón o naranja para darle un aroma más fresco.

Dejar reposar unos minutos: esperar entre 5 y 10 minutos para que el coco absorba parte de la humedad. Este paso ayuda a que los conitos mantengan mejor la forma durante la cocción.

Formar los conitos: tomar pequeñas porciones con las manos apenas húmedas y presionar suavemente hasta armar una base firme. Luego, dar forma de punta en la parte superior.

Ubicarlos en la placa: colocarlos sobre una fuente con papel manteca o previamente enmantecada, dejando un pequeño espacio entre cada uno para que se cocinen parejo.

Hornear: llevar a horno precalentado a 180°C durante 10 a 15 minutos, o hasta que la superficie esté apenas dorada. La idea es que queden crocantes por fuera y húmedos por dentro.

Dejar enfriar: retirarlos del horno y esperar unos minutos antes de moverlos, porque recién salidos pueden estar frágiles.

Decorar: una vez fríos, se pueden bañar con chocolate derretido en la base, en la punta o con hilos por encima.

En simples pasos y con pocos minutos de horno, se logra un resultado delicioso.

Consejos de cocción

No sobrecocinarlos: deben quedar dorados por fuera pero húmedos por dentro.

Si la mezcla está muy seca, podés agregar una clara extra.

Para una mejor forma, humedecer ligeramente las manos al moldear.

Usar papel manteca evita que se peguen y facilita el horneado.

Variantes y rellenos

Bañarlos completamente en chocolate

Agregar dulce de leche en el interior

Incorporar ralladura de limón o naranja a la mezcla

Espolvorear con coco extra o azúcar impalpable

Decorar con hilos de chocolate o frutos secos picados