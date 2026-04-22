Cómo hacer una deliciosa trenza dulce con crema pastelera: receta infalible para sorprender a todos
Una opción casera, suave y deliciosa que se destaca por su relleno cremoso y textura esponjosa.
La merienda es uno de los momentos más lindos del día, ideal para hacer una pausa y disfrutar algo casero. En ese contexto, la trenza con crema pastelera se convierte en una opción irresistible por su sabor y su textura suave.
Entre las recetas clásicas, esta preparación destaca por su combinación perfecta entre masa esponjosa y relleno cremoso. Sin dudas, un acompañante infalible para el mate o el café, y también una excelente alternativa para lucirse con algo hecho en casa.
Para la masa
Para la crema pastelera
1. Preparar la crema pastelera
Calentar la leche con la mitad del azúcar sin que hierva. Aparte, mezclar las yemas con el resto del azúcar y la maicena hasta integrar bien. Incorporar un poco de leche caliente a la mezcla (para igualar temperaturas) y luego volver todo a la olla. Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese. Retirar, perfumar con vainilla, cubrir con film en contacto y dejar enfriar completamente.
2. Activar la levadura
Disolver la levadura en un poco de leche tibia con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar hasta que espume.
3. Formar la masa
En un bol, mezclar harina, azúcar y sal. Incorporar el huevo, la levadura activada, la esencia y el resto de la leche. Unir todo.
4. Amasar
Agregar la manteca a temperatura ambiente y amasar durante 10-15 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.
5. Primer levado
Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (1 hora aproximadamente).
6. Armado con relleno
Desgasificar la masa y dividir en tres partes. Estirar cada tira, colocar en el centro un cordón de crema pastelera fría y cerrar suavemente. Luego formar la trenza.
7. Segundo levado
Colocar en una placa, cubrir y dejar levar 30-40 minutos más.
8. Horneado
Pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180 grados durante 25-30 minutos hasta dorar.