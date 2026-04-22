Cómo hacer una deliciosa trenza dulce con crema pastelera: receta infalible para sorprender a todos

La merienda es uno de los momentos más lindos del día, ideal para hacer una pausa y disfrutar algo casero. En ese contexto, la trenza con crema pastelera se convierte en una opción irresistible por su sabor y su textura suave.

Entre las recetas clásicas, esta preparación destaca por su combinación perfecta entre masa esponjosa y relleno cremoso. Sin dudas, un acompañante infalible para el mate o el café, y también una excelente alternativa para lucirse con algo hecho en casa.

Una trenza con crema pastelera, esponjosa y tentadora, ideal para disfrutar en la merienda.

Ingredientes para la receta de la trenza dulce con crema pastelera

Para la masa



500 gramos de harina 000.

100 gramos de azúcar.

10 gramos de sal.

25 gramos de levadura fresca (o 10 gramos de seca).

250 mililitros de leche tibia.

1 huevo.

80 gramos de manteca.

Esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional).

1 huevo extra para pincelar.





Para la crema pastelera







500 mililitros de leche.

100 gramos de azúcar.

3 yemas de huevo.

40 gramos de maicena.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para un resultado más prolijo, asegurate de que la crema esté bien fría antes de usarla.

Paso a paso de la receta

1. Preparar la crema pastelera

Calentar la leche con la mitad del azúcar sin que hierva. Aparte, mezclar las yemas con el resto del azúcar y la maicena hasta integrar bien. Incorporar un poco de leche caliente a la mezcla (para igualar temperaturas) y luego volver todo a la olla. Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese. Retirar, perfumar con vainilla, cubrir con film en contacto y dejar enfriar completamente.

2. Activar la levadura

Disolver la levadura en un poco de leche tibia con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar hasta que espume.

3. Formar la masa

En un bol, mezclar harina, azúcar y sal. Incorporar el huevo, la levadura activada, la esencia y el resto de la leche. Unir todo.

4. Amasar

Agregar la manteca a temperatura ambiente y amasar durante 10-15 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.

5. Primer levado

Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (1 hora aproximadamente).

6. Armado con relleno

Desgasificar la masa y dividir en tres partes. Estirar cada tira, colocar en el centro un cordón de crema pastelera fría y cerrar suavemente. Luego formar la trenza.

7. Segundo levado

Colocar en una placa, cubrir y dejar levar 30-40 minutos más.

8. Horneado

Pincelar con huevo y llevar a horno precalentado a 180 grados durante 25-30 minutos hasta dorar.