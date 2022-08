61 años de su vida fueron marcados por una letra. Luego de que su familia encontrara su certificado de nacimiento, un hombre descubrió que toda la vida escribió mal su nombre.

Sin embargo, lo más insólito fue que tiempo atrás el hombre se había tatuado en el brazo izquierdo la palabra errónea.

Allan (en realidad, Alan) Grainger, es un hombre del Reino Unido que escribió de manera errónea su nombre hasta semanas atrás, cuando su familia encontró su certificado de nacimiento y le compartieron lo que allí decía.

El hombre quedo boquiabierto tras conocer que toda su vida había escrito mal su nombre. Fue un video en TikTok el que dio a conocer esta increíble historia.

La que difundió el video en TikTok fue su hija Mya, de 22 años, y como era de esperarse, se viralizó y en apenas una semana superó las 57 mil visualizaciones.

En el epígrafe del video, la joven contó: “Escribió mal su nombre durante toda su vida”, y remarcó el tatuaje que su padre tiene sobre la muñeca izquierda, con la doble L. Además, se hizo otro similar en el brazo.

El diario británico Daily Mail reveló que el origen de la creencia de que su nombre era Allan data de que sus padres lo deletrearon así siempre. Por esta razón toda su vida lo escribió así, su hija contó que, además, en su certificado de matrimonio y en su licencia para manejar la identidad de su padre figura de la manera incorrecta.

Allan indicó que cree que la persona que rellenó los detalles de su acta de nacimiento cometió un error. “Cuando mi hija me lo dijo, pensé que bromeaba. Quedé estupefacto y no podía creerlo. Creo que se trata de un error en el certificado de nacimiento, porque mi madre no me dejaba ir a la escuela y deletrear mi nombre así”, opinó el protagonista de esta historia.

Cuando fue consultado sobre qué hará a partir de ahora, fue contundente: “No voy a empezar a cambiarlo. No sé qué diferencia haría”.

Como era de esperarse, la historia de este señor de 61 años se volvió viral y logró navegar rápidamente por las redes sociales. Muchos usuarios opinaron al respecto y algunos hasta contaron situaciones similares.

“Mi abuela descubrió que su nombre era Jean, y no Margaret, cuando buscó su certificado de nacimiento para casarse”, relató una mujer.“Siempre escribí mi nombre con una sola palabra, hasta que hace 4 años descubrí que tiene un guion”, escribió un chico.