En las redes sociales, hay cada vez más usuarios que deciden compartir malas experiencias o malas decisiones en distintas etapas de su vida. En este caso, una mujer reveló en TikTok que se tatuó una piña en su antebrazo porque le gustó y le parecía "inocente", pero descubrió que ese diseño está relacionado con la comunidad swingers. "Cuando te das cuenta de que cometiste un error", aseguró.

La protagonista de este hecho es Brittany Lewin. Esta joven estadounidense contó en su cuenta de TikTok ( @b_brittanylewin ), que llevaba un tiempo queriéndose realizar un tatuaje, pero ninguno le convencía o cumplía con sus estándares.

Sin embargo, un día vio un tatuaje de una piña dentro de un triángulo. El mismo le pareció que quedaba "inocente" y más en la zona de su antebrazo y se lo hizo. Luego de tatuarselo quedó fascinada con el resultado del mismo y decidió contárselos a sus amigas. Pero una de ellas fue la que le avisó que su tatuaje no era tan "inocente" como ella creía

En ese sentido, la amiga le consultó a Brittany en primera instancia que si se había hecho una piña con un triángulo. Algo que la joven contestó afirmativamente. Fue entonces cuando le dijo que buscara "¿Qué significaba una piña con un triágulo?".

Al buscar en Google, acabó descubriendo que las piñas son un código oculto que utilizan los integrantes de la comunidad swinger para reconocer ante otros miembros que tienen esos gustos sexuales con sus parejas. Según el Daily Star, los swingers también se identifican entre sí en público al optar por ropa que presenta a la fruta tropical ácida.

Pero eso no es todo. La joven se hizo un tatuaje que puede visualizar también como una piña con un triángulo al revés, eso se debe a que se encontra en esa parte del cuerpo. Esto también tiene un significado oculto y es que lo utilizan aquellos swingers que están constamente buscando una fiesta de esta comunidad.

.

El vídeo se viralizó rápidamente en la red social y en otras más. En los comentarios muchos usuarios quedaron sorprendidos al descubrir al igual que Brittany el significado oculto de la fruta. Aunque también hubo muchos que dejaron entrever que lo sabían y se preguntaban si era una broma de la joven o si le pasó de verdad.

"Siempre pensé que a ti y a tu pareja solo les gustaban cosas extra divertidas. Me entristece que en realidad no lo supieras", "He pensado esto en todos los videos que he visto de ti. Solo pensé 'cada uno por su cuenta'", "Cada vez que veía tu tatuaje, pensaba, '¿ella lo sabe?'", fueron algunos de los cientos de comentarios que dejaron los internautas que quedaron atónitos con la reacción de Brittany.