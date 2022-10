El mundo de las reseñas es más que sorprendente. Plataformas como TripAdvisor o Google permiten a los usuarios calificar locales gastronómicos, pero también le da la posibilidad a los propietarios de defenderse. Así es como nacen diálogos virales que causan revuelo en todo el mundo.

Algo así ocurrió con el dueño de un bar/restaurante de Ibiza, España, que tiene una gran reputación en la plataforma. Se llama S'Escalinata y de hecho ocupa el primer puesto entre los locales de vida nocturna de la ciudad, según TripAdvisor. Sin embargo, las críticas negativas que posee coincidan en dos puntos: la mala educación de sus mozos y en que invitan a levantarse de la mesa a los clientes en cuanto terminan de consumir para así tener más rotación y sentar a nuevos comensales.

Por ejemplo, una persona sostuvo: "He leído que la empresa habla del buen rollo de las camareras, pero el día en el que fuimos no vimos ni una sonrisa. Se cayó una copa por la inestabilidad de la mesa al suelo. Incluso nos riñeron diciéndonos que estábamos en una escalera, y obviamente no nos ofrecieron reponerla, ni preguntaron si queríamos pedir otra cosa".

Otro de los clientes insatisfechos escribió: "Parece un lugar molón, rollo, música, reage y rollo, love and peace, pero te invitan a irte porque no te sientas donde consideran a pesar de estar casi vacío".

Pero el propietario no deja pasar las críticas y suele contestarles con dureza. "No entiendo que tiene que ver la música REGGAE (no se escribe “reage”) y el buen rollo que tenemos. No sé dónde sueles irte tú, pero es muy, muy común en los bares y restaurantes de todo el mundo sentarse donde dicen los camareros y no donde quieren los clientes", respondió.

En cuanto a la política de rotación de clientes, son varios los usuarios que se quejaron. "Sitio con encanto, precios elevados. Rápido intentan ventilarte para que te vayas o consumas más", dije uno de ellos. "Estaba con mi novio cuando nos sentamos y nada más pedir se acercó la camarera para movernos de sitio porque venían 4 personas. Un trato irrespetuoso cuando podría haberme gastado lo de 10 personas. Primera y última vez que vengo a este sitio", explicó otro.

"Llegamos mi mujer y yo y nos sentamos en un sitio al que vino la camarera y nos invitó a levantarnos porque ese lugar era para 4 personas, sin haber más sitio libre. Pero en ese momento se levantaron dos personas de un lugar que lo tienen estipulado para dos personas y pudimos sentarnos allí. Nos tomamos dos cañas y sin haberlas terminado ya nos las querían recoger y volver a "invitarnos" a irnos, y nosotros las tomamos rápido, que no nos tiramos con una caña media hora. Muy mala educación y salir de tu casa para tomar algo y recibir tal atención no es de recibo", añadió otro cliente decepcionado.

La respuesta del dueño del bar se volvió viral

El caso emblemático es de una clienta que contó que cuando pidió la cuenta se percató de que algunas consumiciones no se habían incluido en el ticket, por lo que le dijo a la moza que la cuenta estaba mal. Y para su sorpresa, según su relato, la empleada se puso nerviosa y comenzó a tratarlos mal.

Como era de espera, el propietario le respondió y hasta le pidió que no regrese a su bar. "La camarera- que es humana y puede equivocarse ella también, se olvidó de apuntar 3 tostadas y os ha agradecido el hecho de decirlo en el momento de pagar. Yo estaba de testigo y habéis empezado las dos a subir el tono de la voz para una tontería", afirmó.

"Cuando me puse en medio y le dije a mi trabajadora de calmarse y de no gritar (porque en mi bar no quiero gente gritando) ella se relajó, pero tú te pusiste aún más de los nervios", agregó y cerró: "Te agradezco que no vuelvas porque no necesitamos de una clienta como tú que se sienta a nuestra mesa con el bocata de otro sitio. Gracias".