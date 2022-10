Sin lugar a dudas, la atención al público no es fácil y, menos aún, cuando se recibe a clientes “poco empáticos” con el personal. En esta ocasión, un hombre dejó una furiosa crítica por la atención de un restaurante, pero el dueño del local sorprendió a todos con una excelente respuesta a favor de sus trabajadores: “Tenemos un horario y hay que respetarlo”.

Todo ocurrió en “De Contrabando”, un restobar ubicado en la localidad de Gran Canarias, España. Allí, una pareja se había dirigido a disfrutar de un rico almuerzo, pero no tuvieron en cuenta los tiempos de atención del restaurante y esto generó polémica con los encargados.

“Están condenados a cerrar”, arremetieron, a través de una lapidaria reseña en el sitio web Tripadvisor. "No vuelvo a un sitio en el que me apuran para que me vaya porque la cocina cierra a las 16 y me traen el postre con la cuenta, un restaurante con 8 mesas y la mía era la única del local ocupada”, agregó el usuario @roccab2016.

En este sentido, sostuvo que la queja no provenía por la “buena comida”, según destacó, sino por “no atender bien a su único cliente”. Además, apuntó directamente contra el personal que debió extender su jornada de trabajo para recibirlos: “Camarero nada empático”.

Pese a los furiosos comentarios del comensal, el dueño del local no se hizo eco de la crítica y salió en defensa de sus trabajadores. Enseguida, su respuesta fue avalada en las redes sociales y en la misma página web, tras revelar la “falta de consideración” de los clientes.





La respuesta del restaurante frente a la insólita crítica

“En ningún momento apuramos a nuestros comensales. Aunque sí tenemos un horario y hay que respetarlo”, comenzó el dueño del local, que aprovechó la oportunidad para contar las difíciles situaciones que les toca atravesar al rubro gastronómico y la falta de empatía por parte de los quejosos clientes.

En este marco, sostuvo que “el horario es fundamental para llevar un buen servicio en el turno de noche”. Al parecer, la pareja llegó a la mesa del local a las 15 horas y se retiró a las 17, una hora más tarde del cierre. “Contamos además con las cámaras de seguridad que avalan nuestra palabra. Por ustedes, finalmente cerramos pasadas las 17, algo más de una hora tarde. Si eso no es atenderles bien, ¿Qué es?”, apuntó.

Además, contó que los clientes le habían dicho que estaban “acostumbrados” a quedarse toda la tarde en un bar. Por último, también lapidó las críticas acerca de la escasa asistencia al restaurante: “Si está en un local fuera de horario, es normal que estén solos, no se preocupe”.