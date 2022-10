Cada vez son más los cruces virales entre el personal gastronómico y los clientes que asisten al lugar. Es que, en muchas ocasiones, manifiestan críticas “incoherentes” o que no coinciden con la atención recibida, por lo que el restaurante no se queda callado. Esta vez, el dueño de un local lapidó a un comensal que cuestionó su servicio: “Estamos estudiando cómo hacer milagros”.

Sin lugar a dudas, la atención al público no es un trabajo sencillo y, menos aún, cuando se trata de lugares de comida. Tanto el menú, como el tiempo de preparación o la disponibilidad de las mesas suelen ser puntos comunes que preocupan a los clientes a la hora de juzgar positivamente o no un espacio gastronómico.

Esto sucedió en un restaurante en Ibiza, España, cuando un hombre que había ido a disfrutar de un almuerzo dejó una crítica por Internet. Comúnmente, las páginas web de los locales se abren como un espacio a cuestionamientos o recomendaciones. Sin embargo, cuando se escribe un mensaje en tono “respetuoso”, se espera obtener una reacción similar de la otra parte.

No obstante, no fue así con el dueño del local que decidió cuestionar cada uno de los comentarios del cliente. Él había publicado que, si bien fue al restaurante por las buenas recomendaciones, “al final no fue lo que se esperaba”. “Tardaron una hora y cuarto en servirnos un par de platos de pasta”, apuntó y descargó contra la “excusa” que les dieron inculpando al sistema informático.

Aun así, la crítica no lo encegueció y aprovechó la oportunidad para destacar la “amabilidad” de las meseras, que le ofrecieron un postre gratis en recompensación por la demora en la atención. Pero, ¿qué sucedió después? El dueño leyó la crítica y la amabilidad no fue característica primordial.





La lapidaria respuesta del propietario

En esta oportunidad, el dueño del local no dejó pasar la desfavorable reseña y tuvo una insólita reacción que estalló en las redes: "Hacemos lo posible y estamos estudiando también como hacer milagros. Muy pronto alargamos la calle y ponemos suelo de mármol liso o suelo laminado", contesta en tono burlón, al respecto de la falta de comodidad en el establecimiento.

Mientras que también, aseguró que su opinión le parece “exagerada”, ya que realmente utilizan “un sistema con WIFI y ha pasado un par de veces que la orden se enviaba, pero no pasaba al servidor por haber problemas con la conexión”.

Por último, sostuvo que su reseña no era “coherente” con la acción que tomó durante su almuerzo: "Creo que sería mejor no aceptar el postre si luego ponéis un mal comentario. Por lo menos yo lo habría rechazado, por coherencia", asegura.