Amamantar en público no debería ser una tarea difícil, sin embargo, todavía existen personas que juzgan a las madres durante el proceso. Esta vez, un hombre le pidió a una mujer que se cubriera mientras le daba la teta a su bebé y la sorpresiva reacción de ella lo dejó anonadado. Su imagen se viralizó en las redes sociales y es furor.

El hecho ocurrió en la ciudad de Cabo San Lucas, México, mientras la joven texana estaba vacacionando con su familia. Era un día de altas temperaturas y ella se encontraba amamantando a su bebé, cuando fue interceptada por otro cliente que había concurrido al restaurante.

El hombre, indignado con la situación, le pidió que se cubriera durante el proceso de lactancia, no obstante, quedó sin palabras ante la sorpresiva y efectiva reacción de la mujer. ¿Qué hizo? Se cubrió la cabeza con una tela, dejando su torso tal y como estaba, junto con su hijo.

Le pidieron que se cubra mientras amamantaba y su reacción sorprendió a todos.

La ingeniosa respuesta de Melanie Dudley sucedió en 2018, pero nuevamente volvió a hacerse viral en las redes sociales. Al día de hoy, sigue impactando en los usuarios y generando la polémica sobre cuáles son los derechos y las comodidades que debería tener una mujer al momento de amamantar.









Un reclamo viral

En su entonces, la implicada explicó que ella solía cubrirse siempre que le deba la teta a su hijo en público. Sin embargo, en ese momento, la incomodidad le pesó más: “Normalmente soy discreta, pero estábamos sentados en la parte trasera del restaurante. Tenía la tapa puesta, pero hacía mucho calor. Hacía como 95 grados y mi pequeño bebe estaba sudando. Le dije: ‘¿Sabes qué?’ Estoy de vacaciones, me quitaré esto”, contó, en una entrevista con Yahoo.

Además, explicó que más bien había sido una acción para no molestar a su bebé que tan solo tenía tres meses y sostuvo: “Simplemente lo puse sobre mi cabeza. No sé por qué. No fue como una pelea lasciva ni nada. Esa fue solo mi respuesta. No tenía palabras, así que pensé, simplemente me cubriré la cabeza”.

Al comienzo, la foto fue sacada por su esposo y más tarde compartida por él y su madre a través de Facebook. Sin embargo, recién logró relevancia pública cuando Carol Lockwood, una conocida de Melanie, decidió subirla con su permiso a sus redes sociales con un fuerte mensaje de reclamo y validación.

La publicación que se volvió viral.

“Nunca la he conocido, pero es INCREIBLE. Por favor compartan ¡Estoy MUY superada por la gente que avergüenza a las mujeres por amamantar!”, publicó. Rápidamente, su fotografía comenzó a circular y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de otras mujeres que debieron enfrentarse a esta lamentable situación.