Desde marzo del 2020, la población mundial tuvo que acostumbrarse a un vocabulario que antes era utilizado solo por comunidades científicas, como los términos “barbijo”, “cuarentena”, “distanciamiento social” y “síntomas”. Además, si hay algo que se ha memorizado más que el abecedario son los síntomas del Coronavirus.

Tos, fiebre, dolor de garganta, perdida de gusto y pérdida de olfato, son las patologías más comunes cuando uno tiene Covid-19. Sin embargo, una joven se hizo viral en Twitter por acusar unas señales un poco extrañas. “Mucha angustia y ganas de coger”, fueron los síntomas que se relacionaron con la pandemia. De alguna forma, la foto de la conversación terminó en dicha aplicación.

Los "síntomas" virales en Twitter

Por supuesto que esto fue carne de cañón para los usuarios de la red social del pajarito, que se encargaron de interactuar a más no poder con el contenido. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, el posteo cuenta con 86,5 mil “me gusta”, más de 6.000 retuits, y 1.174 comentarios.

Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “Para mí eso no es Covid, pero como no tuve Covid no opino”; “Boluda tuve los mismos síntomas”; “¿Será una nueva cepa?”; “Es positiva sin dudas” y “Ja, ahora entiendo de qué va la pandemia”.

.

Coronavirus en Argentina

En las últimas 24 horas se reportaron 69.884 casos y 65 muertos por Coronavirus en Argentina. Así lo hizo saber el Ministerio de Salud, que también precisó que desde el inicio de la pandemia, tenemos un gran total de 7.862.536 infectados y 119.168 fallecidos.

La cartera sanitaria también agregó que actualmente hay 2.562 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas en adultos del 47,6% a nivel país y de 46,5% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).