En las redes sociales podemos encontrar dietas alocadas, regímenes de ejercicio peculiares y rutinas de bienestar de todo tipo y color, pero nada como esto. En los últimos días, una tendencia energética comenzó a cautivar a los internautas argentinos: el asolamiento anal.

El asolamiento anal no es nuevo. Si aún no lo conocés, es justo lo que dice en el nombre: la práctica consiste en salir al aire libre desnudo, al menos de la parte inferior del cuerpo, y colocarse de manera que el ano quede expuesto a la luz del sol. Luego de un tiempo recomendado de 30 segundos, podrás disfrutar de grandes beneficios.

La tendencia comenzó a tomar fuerza entre los influencers del bienestar en 2019, llamando la atención de portales de noticia en Estados Unidos, Inglaterra y Australia, y llegando a reunir el apoyo de algunas figuras notables del entretenimiento hollywoodense. Recientemente, la tendencia se hizo sentir en el país de la mano de una influencer argentina.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la música e influencer Pilar Cabrera incita a sus casi 60 mil seguidores a ocupar unos segundos de su rutina exponiendo sus partes íntimas a la luz del sol: "Hermoso día para asolearse el ano", escribe en una publicación, "Con 30 segundos o 1 minuto (porque te van a dar ganas de quedarte un ratito más) vas a activar esa energía positiva, vas a cambiar ese día pum para abajo por uno top. Una sensación ÚNICA, probalo y contame", incitó.

La influencer recomendó el asolamiento anal a sus seguidores. ( Instagram: @soymamarula)

Se dice que el asolamiento del ano tiene sus raíces en una antigua práctica taoísta, donde el perineo, o "Hui Yin", se considera una puerta de entrada por donde la energía entra y sale del cuerpo.

También está relacionado con la idea de que el sol tiene poderes curativos. Hace muchos años, se recomendaba la exposición al sol después del parto, y las lámparas solares se usaban en las salas de parto para ayudar ostensiblemente a la curación. Pero no había evidencia de esto.

Asoleo anal: qué dicen los expertos

Los expertos consultados por el asolamiento anal no recomendaron la práctica.

El asolamiento anal continúa reuniendo seguidores alrededor del mundo, y poco a poco los usuarios argentinos se suman a la tendencia. Sin embargo, según los expertos en salud, los supuestos beneficios que traen las sesiones de sol son infundados.

"No hay evidencia de que tomar el sol de esta manera tenga algún efecto sobre el bienestar físico", dijo a Insider la Dra. Diana Gall de Doctor-4-U. "Sí, practicar la atención plena, la meditación y obtener su dosis de vitamina D es beneficioso para la salud mental y física, pero no necesita dañar su piel en el proceso por la exposición al sol".

La experta agregó que la práctica no vale la pena considerando el mayor riesgo de cáncer de piel que trae. El Dr. Eduardo López-Bran, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, también resalta el potencial peligro de la práctica: "No es conveniente tomar el sol en las zonas íntimas porque además de que estas son muy sensibles, no están acostumbradas a recibir los rayos solares. Se pueden quemar fácilmente con el consiguiente riesgo de cánceres cutáneos a corto y largo plazo", aseguró a Crítica.

Por último, la Dra. Stephanie Ooi de MyHealthcare Clinic en Londres le dijo a Insider que "este es un ejemplo clásico de información médica errónea en las redes sociales que, en algunos casos, puede ser dañina o peligrosa".

"No hay absolutamente ninguna evidencia científica comprobada que sugiera algún beneficio para la salud de tomar el sol en el perineo o el trasero. NINGUNO", aseveró. "No confíen en todo lo que leen en las redes sociales, si tienen una pregunta médica, busquen el consejo de un médico, enfermera o profesional médico con las calificaciones pertinentes", concluyó la experta.