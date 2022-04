Desde su salto al estrellato, gracias a un simpático video suyo pidiendo "una pizza grande napolitana con mucho ajo", Rafael "Belito" García se volvió uno más de los pibes. El abuelo de 87 años tiene cuentas en todas las principales redes sociales, con un considerable número de seguidores, y participa de cordiales intercambios con los jóvenes que lo siguen.

Este sábado, Belito se acercó nuevamente a la juventud de Buenos Aires en uno de los eventos más frecuentados por sus seguidores: la Bresh. La fiesta musical es conocida alrededor del mundo y tiene su lugar en Capital, donde este sábado el abuelo de la Internet se subió al escenario y dedicó un saludo muy especial.

.

De saco y bastón: la aparición de Belito en la Bresh

"El día sábado tuve la satisfacción de ser invitado y de concurrir a la 'Bresh'. Tenía ganas de conocer el sitio, porque ahí trabajan dos de mis queridos nietos. La verdad es que sigo emocionado por la recepción de los jóvenes, y el cariño y calidez de la gente que me rodeó", escribió sobre su aparición especial en su cuenta de Instagram.

Belito volvió a comunicar el entusiasmo que le consiguió su fama en las redes sociales, compartiendo videos y comentarios de su experiencia desde su cuenta de Twitter. El tiktoker acudió a la fiesta junto a su nieta, Lucía Solberg (19), quien grabó un video del abuelo en el auto camino a la fiesta.

"¿Abuelo, a dónde vamos?", pregunta la joven en el video. "¡A la Bresh! ¿Cómo no vamos a ir a la Bresh?", responde con emoción Belito. El próximo video llegó desde su historia de Instagram, donde se puede ver al tiktoker arriba del escenario, dirigiéndose a sus fanáticos: "Les mando un saludo muy especial en esta noche hermosa, hermosa porque estoy con ustedes, porque yo soy un joven también. Les deseo un mejor del mundo, felicidades, que Dios los bendiga a todos", exclamó al micrófono.

Luego de republicar algunas historias de sus fanáticos presentes en el evento y agradecer a la Bresh "por la invitación a la fiesta del día de ayer", Belito se despidió por el día dejando un último detalle de su noche de parranda. "Belito, se puso brillos?", preguntó un seguidor a través de Twitter. "No, no me he puesto. La próxima tal vez", respondió el influencer.

"Belito tiene más vida social que yo y eso que me triplica la edad", "Por lo único que iría a una Bresh seria para cruzarme con usted", "Ay Belito en la Bresh todo lo que está bien!", y "Fue de traje Dios, es un sueño de abuelo, lo adoro", fueron algunas de las reacciones de sus fanáticos a su aparición especial.