Cansados de las continuas peleas que suelen protagonizar un hombre y una mujer en una departamento de la ciudad española de Madrid, los vecinos de la pareja les escribieron una carta con fuertes quejas, y que por supuesto, se volvió viral en las redes sociales.

El ruido suele ser la causa principal de discusiones entre vecinos, ya sea por utilizar el aspirador o por hacer obras en horarios indecentes. Sin embargo, cuando las paredes son muy finas entre las viviendas, se pueden escuchar las propias discusiones.

.

Este ha sido el caso de un vecino en un edificio, ya que hartos del ruido decidieron escribir una carta en la que piden que se termine la situación. "Queridos vecinos del 3ºB: Por favor, dejad de discutir gritando, todo el edificio está al tanto de vuestros problemas", comenzó la petición.

La carta no terminó ahí, sino que los vecinos quisieron opinar sobre la discusiones que tenían en dicha vivienda y que no deja vivir en calma. Por ello escribieron un posdata al final de la hoja: "Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación", manifestaron.

Esta es la carta de los vecinos (Twitter).

"Entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo", continúa la carta respecto a lo sucedido.

Suceso en las redes sociales

La carta, escrita a mano, se difundió en redes sociales y se ha hecho viral al momento con cientos de comentarios y bromas al respecto. La carta no tenía una respuesta del 3ºB.

Este caso no es el único, sino que este tipo de cartas en los portales suele ser algo común cuando hay algo que se desea solucionar.