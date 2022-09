Cada día se conocen nuevas experiencias en las redes sociales que no tardan en volverse viral. Esta vez, fue un joven quien mostró la insólita conversación que mantuvo con su madre luego de la fecha entre Boca y Lanús: “No nos merecemos que nos trates así”, apuntó ella, indignada por las reacciones de su hijo durante el partido y lo castigó.

Sin lugar a dudas, los momentos de tensión en los partidos de fútbol son emociones muy difíciles de controlar. Esto mismo sucede con la alegría extrema y, qué mejor, que llevarse los tres puntos de la fecha con un gol convertido en el último minuto del encuentro.

Así sucedió en el cruce entre Boca y Lanús, donde los dirigidos por Hugo Ibarra ganaron el partido con un gol de Darío Benedetto a los 90 minutos. Pese a que todo era felicidad para los hinchas, no fue así con la familia de Axel Perl, el usuario de Twitter que difundió la “reprimenda” que recibió de su mamá.

“Creo que no gustó mucho como grite el gol de boca en casa”, publicó el joven, junto con una captura de la conversación que mantuvo con su familiar: “Se terminó. Mañana doy de baja Flow, me da mucha bronca y vergüenza lo que haces, sos un egoísta de m*...”, manifestó la madre, en el inicio del chat.

Ella no pudo ocultar su indignación con respecto al comportamiento de su hijo durante el partido y profundizó: “Nosotros no nos cagamos en vos, lo lamento, pero es la única manera que aprendas. No merecemos que nos trates así”

La insólita conversación que se volvió viral.

Rápidamente, la conversación se volvió viral y superó los 27 mil me gustas en la aplicación. Además, se generó una polémica donde llegaron centenares de mensajes sobre si la decisión de su mamá de dar de baja el servicio es exagerada o tiene el derecho de hacerlo.





Se desató la polémica en Twitter

La publicación obtuvo alrededor de mil retweet y 300 comentarios que difieren en su posición. “Che, todo bien con amar a un club de fútbol, pero hay que respetar a los padres, más si ya tienes una edad y vivís con ellos”, manifestó uno de los usuarios, al respecto de la conducta de Axel.





no es un gol, mi hermano es igual y es insufrible. mete un gol en la play y te mete un grito a las 3 d la mañana q levanta hasta a los muertos, grita x todo. igual ya se rescato jsjsjs pero son infumables gente — prissy (@pribixnchet) September 16, 2022

No obstante, llegaron muchos otros mensajes sobre el insólito castigo: “Todo por gritar un gol, que ganas de romper…”; “Que hinchas hermano. Cambia de familia”; “Un poco exagerada la vieja”, entre más respuestas.





Que hincha huevos, hermano. Cambia de familia — Valentin (@valentin_salgue) September 16, 2022



Además, hay quienes le recomendaron nuevos estilos de festejos que no impliquen fuertes ruidos y una página para ver los partidos de fútbol de forma gratuita, aunque no se haya abonado el pack específico en tu servicio de cable. “Para que ahora llamó al vecino, se pudrió todo en casa”, agregó Axel, tras que el tweet se haya hecho viral.