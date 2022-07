Cielo Latini se hizo famosa luego de publicar "Abzurdah" en el 2006, un libro autobiográfico sobre su experiencia con la anorexia y la bulimia donde relataba diversas situaciones que atravesó por padecer trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Años después, en 2015, se estrenó la película basada de la obra literaria, que fue protagonizada por María Eugenia "China" Suárez y Esteban Lamothe.

La escritora argentina respondió este domingo, en Twitter, una pregunta de una publicación del usuario Felipe Mendiguren. "¿Hábitos que te cambiaron la vida para bien?", la interpeló el joven. Este obtuvo muchas respuestas, algunas de apoyo y otras que la criticaban.

"Hace 4 años dejé las harinas al 100%, me hice vegana (soy veggie desde los 20), dejé de contactarme con gente que me vibra mal, no veo noticieros/portales, yoga todos los días de mi vida llueva o truene, medito y practico la gratitud. Jamás fui tan feliz", dice el tuit de Cielo Latini que obtuvo 248 respuestas y que la volvió viral.

"Quisiera tu fuerza de voluntad para crear el hábito y la rutina de comer mejor, más sano. No duro nada", "O sea que la felicidad es aislarse del mundo y comer aburrido", "¿Qué es vibrar mal?", le contestaron los tuiteros. Algunas personas citaron el tuit como desacuerdo a que la escritora siga opinando sobre temas respecto a la alimentación.

Qué sano seguir un consejo de Cielo Latini, dijo nunca nadie.

Estallaron los memes sobre Cielo Latini en Twitter

El término "Cielo Latini" está en el puesto 10 de las tendencias de Twitter y hasta el momento hay 2151 posteos hablando de ella. Los usuarios de la red social no tardaron en hacer memes al respecto. Uno de ellos tuiteó"Cielo Latini es tendencia" con una foto de Alberto Fernández y el texto "Qué pasó ahora, la puta madre".

Otro de los memes era de Los Simpson, con el texto "Soy vegano nivel 5, no como nada que produzca sombra". Por otro lado, un usuario publicó una foto de Bob Esponja ahorcando al personaje de la serie animada de Don Cangrejo, como si representara a la escritora "dando consejos de alimentación".

Después de la repercusión de su tuit, la autora de Abzurdah, "Chubasco" y "Adiós" hizo otras publicaciones. "Estás perdiendo tiempo hablando mal otro, tiempo que podrías estar usando para estudiar algo, para leer un buen libro, para ver Netflix", expresó. Además, agregó que "existen 3 modalidades en el mundo material: bondad, pasión e ignorancia".