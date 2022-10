Las cámaras de seguridad resultan de gran ayuda para dejar registro de todo lo que sucede en un determinado lugar. Mientras en algunas ocasiones filman situaciones graciosas que vale la pena compartir, en otras delata a las personas que estaban haciendo algo que no debían.

Aunque la presencia de cámaras es algo que se suele avisar, si esto no sucede puede no ser tan evidente, ya que no siempre se encuentran tan visibles. Es lo que le sucedió a dos jóvenes que se hicieron virales en Twitter debido a que, mientras estaban en horario de trabajo, realizaban actividades que no corresponden.

Como en su área están solas y nadie las supervisa, aprovecharon para hacer algunas cosas como si estuvieran en su casa. Lo que no sabían es que toda la secuencia estaba siendo guardada por una cámara, en un video que luego se compartió en las redes sociales.

En el video viral, qué se ve hacer a las jóvenes en su horario laboral

En las imágenes se observa como las dos mujeres, que están sentadas frente a una computadora cada una, se pintan las uñas, apoyan los pies sobre la mesa, conversan, ven videos por Internet, se planchan el pelo y se acuestan en el piso a mirar sus celulares. Incluso se ve como un compañero se acerca y le hace cosquillas a una de ellas.

El video muestra fragmentos de lo que realizaron durante aproximadamente 3 horas, en un solo día. Pasado ese tiempo, mientras estaban recostadas en el piso, una de las dos nota la presencia de una cámara que las estaba filmando y le señala a la otra joven la ubicación exacta. Recién en ese momento es cuando se levantan y acomodan todo para realizar su trabajo.

La secuencia la compartió en Twitter el usuario "Don_Favs". "Cuando ponen cámaras y no te avisan", escribió en la descripción. En pocos días se hizo viral y ya cuenta con más de 7 mil retuits y casi 40 mil "me gusta", así como con muchos comentarios de personas que opinaron al respecto.

"Esas son a las que les va mejor. En todo trabajo, los que hacen menos escalan más rápido", "Eso no puede faltar en las oficinas", "Después se quejan de que las ponen a hacer algo argumentando que tienen mucho trabajo", "Fueron atrapadas", "Estaban haciendo trabajo en equipo", "Ya ni trabajar a gusto dejan. Lo que importa es que en ningún momento abandonaron su puesto", fueron algunas de las respuestas.