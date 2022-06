La higiene de los restaurantes siempre está bajo observación, y más aún cuando se trasciende algun hecho asqueroso en sus cocinas. Tal y como ocurrió el pasado lunes cuando una mujer uso sus redes sociales para contar una repugnante experiencia y escrachar a una casa de comida china.

Según denunció en su publicación, encontó una cucaracha dentro de su pedido, el cual había solicitado a través de una app de delivery. Además, reveló que se dio cuenta muy tarde, pues ya la había masticado.

El hecho ocurrio en Veracruz (México) y el restorán de la polémica se llama Oriental Wok, un establecimiento especializado en gastronomía asiática que posse una reputación de 4 estrellas en TripAdvisor, basada en 50 opiniones. Motivo por el cual la damnificada imaginó llevarse tan desagradable sorpresa.

"Imagínense que pide comida a un Oriental Wok en Xalapa y de repente se encuentran con esto", escribió furiosa y compartió una imagen de su hallazgo.

"Que pinche asco, creo que me trague una patita, ya le había dado una mordida, y que coraje e impotencia; no es el dinero, es el descuido que ponen a preparar los alimentos y lo insalubre que es", agregó.

La joven compartió una foto del asqueroso hallazgo en su comida.

De inmediato, la joven se puso en contacto con el local y recibió una increíble respuesta: le informaron que recién habían cambiado las lámparas de la cocina y que por eso podría haber insectos pequeños, peno no cucacrachas.

No obstante, también se disculparon y le ofrecieron devolverle su dinero: "Le pido si me permite reembolsarle su dinero. Sé que no hay manera de arreglar, ya que pudo haberlo ingerido. Pero al menos regresarle su dinero".

La chica, finalmente, aconsejó a las personas a que no visitaran a ese lugar por temor de que existiera un caso similar, así como a elegir exhaustivamente los locales donde compran sus alimentos.