La carne es una pasión en Argentina. Ya sea para tirar a la parrilla en un clásico asado de domingo o para sumar a un guiso calentito los días más fríos de invierno, el ingrediente es esencial en la gastronomía nacional. Y si bien nuestro país es reconocido mundialmente por producir cortes de carne de espléndida calidad, el argentino también es capaz de hacer magia con cualquier tipo de corte, sin importar su origen o condición.

Sin embargo, la pasión por la carne demostrada en el más reciente viral de Twitter puede haber excedido un límite. Desde su cuenta oficial, el usuario @bromencasa compartió la captura de una insólita conversación a los demás usuarios en la red social del pajarito, y la reacción de los internautas fue inmediata.

"Hola!! Cómo están? Quería hacerles una consulta", comienza la persona detrás del momento viral. En sus siguientes mensajes, el cliente comienza explicando que su mamá compró una carne en un local de Patagones, localidad de la Provincia de Buenos Aires, y al momento de cocinar el corte hizo un curioso descubrimiento: encontraron una bala encastrada en el corte de carne.

El insólito hallazgo sería suficiente para desalentar a cualquiera que planeaba armar una comida con ese corte de carne en particular, pero la pasión argentina por la carne superó el sentido común en esta ronda. Lejos de pedir un reembolso o al menos una explicación por parte del local, el cliente preguntó: "Presenta algún tipo de riesgo consumirla? Sacándole la bala, obviamente".

Como no podía ser de otra manera, el tuit capturó la atención de los internautas en Twitter y en pocas horas se viralizó. Alcanzando cientos de retuits y cerca de tocar los 5 mil "me gusta", la insólita reacción del cliente a la sorpresa escondida en su carne provocó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

"También le podría preguntar a Paulina Cocina alguna receta con guarnición de plomo", "Creo que así no se sacrifican a las vacas, pero como no soy matarife, no opino" y "Producto No Apto para Microondas" fueron algunos de los comentarios bajo el tuit viral.

Es solo un poco de plomo... pic.twitter.com/3xMtRnPwv5 — Lilythekd (@lilythekd21) June 3, 2022

Además de las reacciones de los divertidos internautas, dos bandos se formaron en los comentarios del tuit: aquellos que votaban por cocinar la carne, y aquellos que no lo recomendaban: "Los animales muertos en un acto desgraciado pueden causar terrores nocturnos e indigestión", "No me entra en la cabeza que hayan pensado en consumir la carne, sacando la bala, obviamente", comentaron algunos en el segundo bando.

"¿¿Nunca comieron perdices?? Les tiras un perdigonazo y es posible que mientras estés comiendo saques una bolita. No pasa nada. El fuego mata todo!!!", "Es vaca salvaje, cazada con rifle. Dale nomás, debe de ser súper natural", acotaron otros usuarios del otro lado del debate.