Las tiendas online brindan la posibilidad de que los clientes accedan a productos que se encuentran lejos de su lugar de residencia y sin tener que demorarse en viajar hasta el local. Sin embargo, todo se desmorona cuando el resultado es muy distinto al esperado. Esto le sucedió a una mujer que solicitó un vestido por internet y cuando el pedido llegó a su casa la dejó sin palabras. "Creí que realmente se vería muy bien", lamentó ante el sorpresivo paquete.

Se trata de Toni Walker, una joven de 25 años que anhelaba llevarse un vestido nuevo a sus próximas vacaciones en Tailandia. Por eso, por intermedio de la página Shein, accedió a un kimono playero ideal para el verano. Todo parecía estar en perfectas condiciones y en especial el precio, ya que al no tener mucho presupuesto, solo abono 11 dólares por el pedido.

El vestido verde oliva que compró en la tienda online.

La muchacha estaba convencida de que había conseguido un "ofertón" por el vestido verde oliva de hilos con el que se luciría en el futuro destino turístico. Sin embargo, la felicidad y la emoción por su compra se desmoronó cuando el pedido llegó a su casa y, apenas, solo tenía un parentesco con el original: el color y la tela.

En vez de recibir un vestido estilo kimono que va de los hombros hasta las rodillas, el pedido contenía un microtop como para usar solamente de blusa y con una remera por debajo. A diferencia de lo postulado por la página, la prenda no le cubría los muslos como a la modelo, sino que todo lo contrario, el tamaño era muy pequeño.

El "supuesto" vestido que llegó a su domicilio.

"Es realmente corto y con huecos. Cuando lo saqué de la bolsa estaba tan confundida. Seguía haciéndome reír. Pensé, ‘Um, eso es corto’, así que me lo probé y dije: no. Miré las reseñas y las fotos de la gente y se parecían al sitio web, así que seguí riéndome porque ¿cómo se ve la mía tan diferente? Es literalmente como una blusa corta”, explicó Toni, en una entrevista con el portal Daily Star.





La respuesta de la tienda

A pesar de la risa que le causo en primera instancia, ella no se quedó conforme con su pedido. “Estoy un poco furiosa, porque también es de mala calidad, con hilos colgando, y porque estaba muy emocionada y feliz cuando lo ordené y creí que se vería muy bien”, manifestó sobre su compra y agregó que ya no tiene tiempo de realizar otra antes de su viaje a Tailanda, por ende, será la blusa la que lleve de vacaciones.

Si bien no puede realizar el cambio antes de partir, Toni no obvio que fue estafada por el sitio web y se comunicó con el equipo de servicio al cliente de Shein, para explicarle lo sucedido y buscar alguna compensación. No obstante, la empresa no hizo más que disculparse, pero sin brindarle ninguna respuesta que solucione su problema.

“Nos disculpamos sinceramente por los problemas que te trajimos. Hemos informado esto a nuestro departamento de almacén y podemos estar seguros de que haremos todo lo posible para mejorar nuestra inspección de productos para que podamos brindarle una experiencia de compra más placentera en el futuro”, sostuvieron.