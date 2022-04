Religiones y prácticas de creencias hay de todo tipo, desde las más populares y aceptadas socialmente, hasta las cuestionadas. Pero en algo coincidimos en una sensación extraña y casi de rechazo cuando vemos símbolos del satanismo, ya que los relacionamos con rituales horrorosos y con la maldad, en general. Esto le sucedió a un usuario que mostró en su cuenta de Twitter la horrenda sorpresa que se encontró al sacar la alfombra de su casa. La publicación no tardó en hacerse viral.

Si bien hubo varios usuarios que compartieron esta imagen, que provocó un buen susto en todos los tuiteros, el usuario @kohantoys obtuvo más reacciones. Su posteo logró rápidamente más de 186 mil "me gusta", más de 1800 tuits citados y 7900 retuits.

En la descripción de tuit, escribió: "Decidi sacar la alfombra y dejar el piso de madera... No, No, No, No". En la foto podía verse una habitación iluminada, con pisos de madera. Pero lo que llama inmediatamente la atención es el símbolo satanista que estaba marcado en el suelo y que se expandía por todo el lugar. Se trata de un pentáculo, una estrella de cinco puntas invertida (dependiendo el punto de referencia con el que lo veamos) que está demarcada a su alrededor por un círculo. Dicho símbolo hace referencia al satanismo.

Los comentarios sobre el piso con un pentáculo marcado en el piso

Otro de los usuarios que también compartió esta publicación fue @levhita, quien les preguntó a sus seguidores: "Acabas de comprar una casa, quitas la alfombra vieja y encuentras esto ¿Qué haces?".

Decidi sacar la alfombra y dejar el piso de maderNO NO NO NO pic.twitter.com/Ewspw9dlye — Kohan (@kohantoys) April 20, 2022

Obviamente, las respuestas no se hicieron esperar. "Vendo tours por las noches, con eso me pago unas vacaciones"; "Pues voy por la cabra, y algunas gallinas negras, ya qué..."Analizar con un líquido reactivo a sangre... Si no hay sangre no se hizo ningún ritual de importancia y nomás es lijar y barnizar chido"; "Una lijadita para desbastar y una pulida", "Obviamente le hablo a los hermanos Winchester"; "La lijaría bien bonito, así como el señor Miyagi, la barnizaría, le pondría una o dos capas de resina epóxica y la puliría (también tipo señor Miyagi) y quedaría bien pro", fueron algunos de los comentarios que escribieron en la red social del pajarito, ante la premisa de qué harían si se encuentran con ese piso.

Satanismo en el mundo

El satanismo crece en exponencialmente en todo el planeta, provocando la preocupación de las religiones cristianas que se encuentran en las antípodas de estas prácticas religiosas paganas.

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos IRS, que otorga deducciones fiscales a los ciudadanos que donen dinero a templos satánicos, registró que los miembros de una organización específica de esta religión pasó tres a 50.000 miembros en solo tres años.