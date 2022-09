A través de su cuenta personal de Twitter, una niñera compartió la sorpresiva propuesta que le ofrecieron unos padres para que cuidara a un bebé de tan solo cinco días. "Es una locura", enfatizó ella, enfurecida frente a la situación y generó una polémica en las redes sociales acerca de si es correcta o no tanta exigencia por parte de los progenitores.

Cada día se conocen nuevas anécdotas que rápidamente logran captar la atención de los usuarios. Esta vez, las campanas quedaron divididas ante una insólita conversación entre una familia y una joven, tras quererla contratar como niñera. "Hay gente a las que se les debería quitar el privilegio de ser padres", manifestó Luna, la protagonista de la historia.

Sin lugar a dudas, la maternidad y la paternidad no son tareas sencillas, demandan mucha atención, tiempo, amor y cuidado. No obstante, a pesar de que no todos tengan las mismas comodidades para llevarla de la mejor manera, suele sorprender cuando quien debería hacerse cargo de sus hijos se desentiende por completo de la situación y, más aún, si se trata de un recién nacido.

Esto le sucedió a una joven que se postuló como niñera en una página web especializada. Cuando menos se lo esperaba, recibió una propuesta de contratación, pero con una exigencia absurda. Justamente, cuando le consultó a los padres cuáles serían los horarios, la respuesta la impactó:

"Si puede ser en plan vivir con usted y yo recogerla en algún fin de semana, porque mi horario de trabajo es muy largo y no puedo estar pendiente", comenzó la madre.

"Es decir, dejarlo con usted y un fin de semana me lo llevo a casa, porque solo los findes tengo tiempo", enfatizó. Ante la indignación que le generó a Luna, ella continuó la conversación, pero le preguntó si no era más convenible que el bebé durmiera con su familia en las noches. "Lo pensamos, pero necesitamos descansar bien", contestó y agregó que una posibilidad podría ser ir a buscarlo los domingos, mientras que ella lo cuida el resto de la semana.

No obstante, la mujer no cedió ante el sorpresivo pedido. "Es que me parece una locura, es como ser yo su madre", apuntó, en una de las conversaciones que compartió por medio de la red social.

Las capturas de las conversaciones que la niñera mantuvo con la madre del bebé.





El polémico pedido impactó en las redes

La anécdota no tardó en alcanzar una gran repercusión en Twitter y otras redes sociales, con más de 113 mil me gustas y 1.000 comentarios. Es que, tras pedirle a una mujer que cumpla un rol de cuidadora durante las 24 horas de seis de los siete días de la semana, algunos optaron por cuestionar fuertemente su propuesta; mientras que otros consideraron las dificultades que puede estar atravesando esa familia.

"Vengo a empeñar a mi hijo", decía el meme que compartió un usuario, en relación con la decisión de la madre de pseudo "entregar" a su bebe. Esta fue una de las tantas imágenes que llegaron en las respuestas.

Por otra parte, aparecieron comentarios como: "Me da gracia que culpes a la madre sin saber cuál es su trabajo y por qué tiene esas exigencias que rozan la esclavitud"; "Como niñera estás rompiendo los códigos de confidencialidad"; "Hay gente que hace exactamente eso, pero sin pagar. Abuelos".

Vale destacar que según informó la muchacha española, ella ya se puso en contacto con servicios sociales.