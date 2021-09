Twitter es una de las redes sociales más populares del momento, cuenta con más de 322 millones de usuarios y todos los días hay cientos de anécdotas que se viralizan en cuestión de horas. Desde que inició la pandemia de coronavirus (Covid-19) las historias y situaciones insólitas cobraron mayor visibilidad, y puso a prueba la paciencia de las personas. Es común ver las capturas de conversaciones de WhatsApp grupales e individuales circular con mensajes inusuales y hasta "tóxicos", esto último le pasó al inquilino de un edificio al que le reclamaron por llegar a las cuatro de la madrugada.

El usuario @mariancarbone compartió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que tuvo con la administración del edificio donde vive. En las imágenes se oberva que su contacto le hace llegar un archivo pdf de las "reglas de convivencia" para que el tuitero las tenga en cuenta. Sin embargo, eso no fue todo, sino que además vino acompañado por unos mesajes que el joven nunca hubiera creído recibir.

"Buenos días, debido a comportamientos no admitidos en el edificio se le está enviado el reglamento para que lo lean y respeten. Quienes no lo cumplan, se tomarán las medidas al respecto. Muchas gracias", informó la administración del edificio por WhatsApp.

Ante esta situación, Carbone consultó si había pasado algo en el edifcio y la administración le respondió que "sí, alguien viene a hacer fiestas sexuales a la madrugada".

"Fiestas sexuales, me muero. Yo no escuché nada, pero bueno", respondió el tuitero sorprendido ante lo que le habían informado.

La conversación con la administración "tóxica" del edificio se volvió viral en Twitter.

Sin embargo, la conversación no terminó allí. La administración le escribió "qué raro". Ante lo que el joven consultó si se habían quejado por él y aseguró que no hizo "ninguna fiesta Es más, llegué a las cuatro a mi departamento". En ese momento recibió la respuesta más desopilante de todas: "¿Y con quién llegaste?"

"Me muero, qué le importaba", escribió el tuitero junto a las capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp. Pese al planteo "tóxico" de la administración no se quedó atrás y manifestó su disconformidad sobre la situación: "Yo no tengo la culpa de que las paredes sean de 12 centímetros y ni siquiera puse música ni televisión alta. Acá se escucha hasta cuando tira la cadena un vecino".

En cuanto a esto último, la administración respondió: "Exactamente, es por eso que hay que tener cuidado. Se escucha todo y la gente necesita dormir porque se trabaja. A las cuatro de la madrugada en silencio total se escucha desde la escalera a lo que hagas adentro del departamento".

El tuitero compartió su indignación en Twitter.

El joven no salía de su asombro y contó en la red social del pajarito que apenas llegó a su departamento le pegó una "mordida a una milanesa, un grito al perro" por hacer pis adentro y se fue a dormir. Como es habitual en estas situaciones, las respuestas de otros usuarios no se hicieron esperar.