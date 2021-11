Las estafas virtuales, a través de las redes sociales, se volvieron modena corriente en todo el mundo. En plena ebullición tecnológica, es muy común que perfiles contacten a personas con distintas promesas (sorteos, dineros y hasta con fines sexuales) para la que solicitan ciertos datos. Algo así ocurrió en España, pero la víctima superó al o la delincuente y el desopilante diálogo se volvió viral en Twitter.

Según compartió el muchacho, conocido en la red social como @juaninpeligro, todo comenzó en Instagram, cuando una supuesta mujer le envió un mensaje privado con "intenciones de conocerlo", pero el hombre rápidamente se dió cuenta que se trataba de algún tipo de bot, es decir, un robot que contesta de forma automática, y comenzó a burlarse.

A pesar de las delirantes respuestas, la supuesta joven nunca se desvió de su objetivo: ofrecerle una videollamada hot. Sin embargo, el sujeto no cayó en la trampa y continuó burlandose. Pero no conforme, le sacó capturas de pantallas al chat y decidió compartirlas en la red social del pajarito: "Aquí, ligando", escribió y adjunto una serie de imagenes.

El tuit rápidamente se volvió viral y tuvo tal repercusión que hasta la cuenta de una cadena de comida rápida se sumó a la broma. La publicación recibió mil comentarios, casi 20 mil retuits y ya superó los 100 mil me gusta.

El éxito del posteo se debe a las ingeniosas y desopilante respuestas del hombre, que a pesar de carecer de coherencia no detuvo a la cuenta a cargo de la estafa. Por ejemplo, cuando "AlejandraLozano1233" le preguntó su nombre y la edad, el hombre le contestó: "Yo me llamó Juan, tengo 36 años pero aparento 60".

.

A continuación, cuándo le consultó de dónde era, el muchacho sostuvo que era uruguayo, pero que había vivido toda su vida al sur de Macedonia. Pero lo más gracioso llegó después, cuando le dijo que era camionero, pero que estaba trabajando "en un Burger King limpiando la vajilla".

Eso desencadenó que la propia cadena se sume a los comentario: "Juanín por favor, deja Twitter que la vajilla te está esperando", escribió la cuenta oficial de Burger King España y Juan respondió "voy ahorita jefe".

Juanín por favor, deja Twitter que la vajilla te está esperando — Burger King (@burgerking_es) October 29, 2021

.

Así y todo, la supuesta mujer siguió con su objetivo, pero el muchacho leyó la intención y bromeó con que su hooby es "envíar cheques a gente" que no conoce. "Siempre pico en lo de la herencia del nigeriano ese, 4 veces piqué ya", agregó.

Finalmente, "AlejandraLozano1233" le hizo la propuesta: "Ok, estoy sola en casa en la habitación y quiero tenter el placer de mostrarme desnuda en la cámara su Hangouts, quiero entre nosotros ok, secretos, ok (sic)". Pero Juan fue concreto: "No prefieres lo del cheque directamente".

El insólito diálogo causó furor en la red social y desató una ola de memes que sumaron nuevas risas.

.

