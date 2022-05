En una situación propia de una película, un hombre se cansó de las mujeres de carne y hueso, y optó por una curiosa opción que se hizo viral. Resulta que, luego de pasar por dos divorcios, pidió que le tachen la doble y se puso en pareja con una voluptuosa muñeca inflable llamada "Taffy".

Esta es la historia de David Mills, un norteamericano de 63 años, que recientemente cumplió ocho años junto a esta “mujer”. Por supuesto que su novia no llegó gratis, dado que tuvo que desembolsar unos 7.000 euros para quedarse con quien será su compañera de por vida.

En cuanto a Taffy, es una muñeca rubia, pulposa, de ojos celestes, piel de silicona y juntas de acero. Comenzó su relación con David hace ocho años y hasta ahora no se quejó. Además, su novio no se limita a agregarla accesorios. "Por ejemplo aboné 450 dólares para adherirle pecas y hacerla más real. Y puedo asegurar que me da más placer que una mujer de carne y hueso", contó David.

David Mills, novio de la muñeca Taffy, aseguró que le da "más placer que una mujer real".

Esta inusual pareja le permitió al norteamericano abrir la puerta a las experiencias verdaderamente insólitas, como hacer un “trío” junto con una mujer “real”.

"Algunas mujeres se encienden sexualmente con la muñeca y eso me permitió hacer tríos junto a Taffy y una mujer de carne y hueso. Es más, algunas mujeres han estado conmigo para compartir a Taffy. En uno de esos encuentros yo lamía el pecho izquierdo de la muñeca y una chica estaba lamiendo el otro. Fue grandioso. Muy caliente. Creo que ella era bi-curiosa”, reveló el hombre.

.

El prospecto de la muñeca Taffy

Según la empresa que creo a esta muñeca, Abyss, sus productos tienen “labios ultra-realistas que son elásticos y la mandíbula posee bisagras que le permite abrir y cerrarse en un modo muy real, para dar mayor placer durante el sexo oral”.

Para seleccionar la suya, los clientes pueden decidir entre once tipos de forma corporal y 31 rostros diferentes. Además, pueden variar entre estilo, tono de piel, tamaño de los pezones, color de cabellos, ojos, tatuajes, cantidad de pelo en las cejas y de vello púbico. En cuanto a su altura, las muñecas pueden variar entre 1,30 y 1,75 metros. Además,

“Si pudiera presionar un botón en este momento y tener la opción de tener sexo con un robot o una mujer de verdad, me quedaría con la 'robot' todo el tiempo… Bueno, la mayoría del tiempo”, concluyó David sobre su relación con la muñeca Taffy.