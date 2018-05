Este aterrador accidente tuvo lugar en el campeonato de gimnasia Pacific Rim, que se llevó a cabo durante los últimos días de abril en la ciudad de Medellín, Colombia.Allí, la gimnasta estadounidense, de 16 años, y campeona mundial en su esta disciplinaq, realizó el salto final de la viga de equilibrio con tanto mala suerte que aterrizó de lleno con la cabeza, ejerciendo una gran presión sobre su cuello, el cual quedó literalmente doblado por un instante.Luego de terrible accidente publicó en su cuenta de Instagram: "Debido a mi caída en la viga anoche, la decisión se tomó para que no compita en las finales de hoy como medida de precaución. aunque estoy muy triste por esta decisión, sé que es lo mejor para mi seguridad. pero tengo que recordar que este no es el objetivo final y me iré a casa y trabajaré aún más para volver a enorgullecer a mi país. para el día de hoy, no puedo esperar para ser la persona más ruidosa en la multitud animando a mi equipo".