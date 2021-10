En las redes sociales suelen viralizarse distintas publicaciones. En esta ocasión, un hombre se hartó de su motorhome y para "sacárselo de encima", lo puso en venta a través de un sitio de subastas. No obstante, realizó un sincericidio con los posibles compradores al momento de describirlo en el página y su comentario se hizo viral.

El hombre responsable de hacer dicho comentario viral vive en Gran Bretaña. Hace unos días, publicó en eBay su Bedford CF para que fuera subastado de forma virtual. “Un recordatorio de algunas terribles decisiones de vida”, expresó a modo de chiste. Y agregó: “Bueno, bueno, bueno. ¿Por dónde empiezo? Está a la venta mi furgoneta camper Bedford CD de 1984″.

El dueño del automóvil estaba cansado del motorhome y decidió decir la verdad. Según contó, había comprado la camioneta ilusionado cuando aún estaba junto a su exnovia. En sí era más un deseo de ella. Pero ahora no quiere nada que le recuerde el pasado y menos una "miseria sobre ruedas".

.

“Nunca quise una caravana, pero mi ahora exnovia sí. Así que compramos una camioneta sin mirarla bien antes. La intención era que fuera un proyecto en ‘conjunto’, pero se convirtió en ella ‘a pie’ quejándose de lo que habíamos adquirido y de todo el tiempo que yo tardaba en transformar su ‘perfecta y tranquila cabina sobre ruedas’. explicó.

Y continuó: "Avancé rápido unos meses y ella decidió irse, probablemente por un hombre con una motorhome mucho más impresionante que la mía, dejando atrás esta triste losa de miseria sobre ruedas. La cual se burla a diario de mis fracasos del pasado y el amor perdido”.

El sujeto señaló que la motorhome no es un elemento que pueda presumirse. Sino que es más bien un demostración de cómo fueron los últimos años de su vida. Es por eso que espera venderla, cerrar un "capítulo tormentoso" y seguir adelante con nuevas metas.

“Además de ser una monstruosidad y hacer bajar los precios de las propiedades locales, sirve como un recordatorio personal de que los últimos años de mi vida han sido auténtica y absolutamente un desperdicio. Como probablemente puedan notar, estoy ansioso por sacar esto de mi vida y seguir adelante luego de este capítulo turbulento”. reflexionó el hombre.

Eso sí. Al momento de mencionar algo positivo del mismo especificó que el vehículo es sólido como una roca, que no tiene goteras ni fugas y que está aislado contra la humedad. Asimismo, los frenos funcionan, posee cableado de electricidad, con un baño completo, dos tanques de agua y un calentador. Además, esta furgoneta está equipada con una cocina y una heladera, aunque no tienen el funcionamiento idóneo.

.

Para culminar su posteo, el dueño de la furgoneta les recomendó a las personas que no sean obligados u obligadas por sus respectivas parejas a tener un lugar en donde puedan tener sus "escapadas románticas". En ese sentido, les hizo una advertencia a los interesados en ingresar a la subasta.

“Si decidís ofertar por el vehículo, espero que Dios no quiera que ganes, tendrás que transportarlo o recogerlo vos mismo, porque no tengo el tiempo, los medios o la voluntad para entregártelo. No es perfecta (ni mucho menos). Es un proyecto barato y una buena manera de ingresar al mundo de la propiedad de caravana. Solo estoy tratando de recuperar un poco de dinero para poder pasar una gran noche bebiendo y luego cerrar este horrible capítulo de mi vida. Feliz puja y buena suerte (Dios sabe que la vas a necesitar)”, sentenció.

Por último, hasta el momento, el vehículo publicado en el sitio de subasta alcanzó un valor de 1590 libras (2168 dólares) y acumula 42 ofertas de personas que están interesadas en la furgoneta y ayudarte a este joven a cerrar un capítulo de su vida.