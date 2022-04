El dueño de un restaurante de comida india quedó totalmente sorprendido al encontrar un "terrible" reseña contra su establecimiento en TripAdvisor.

Todo comenzó cuando un usuario de la plataforma sostuvo que comió uno de los "peores curry que había probado". El comentario no pasó desapercibido, ya que Shimla Peppers, ubicado en Walsall (Inglaterra), posse una excelente reputación: tiene una calificación de 4.5 en el sitio web de viajes, con más de 100 reseñas.

No obstante, el cliente, llamado Andy, escribió una reseña titulada "Ambiente encantador pero tamaño vergonzoso de las porciones" y le puso una calificación de una estrella.

La crítica completa decía: "Bonito restaurante pero pésimo servicio, porciones pequeñas. No entienden lo que significan vindaloo, Paratha, naan de ajo bien hecho". "¡Sinceramente, el peor curry que hemos probado en Walsall! ¡Si ya has comido en otro lugar, puede que te guste! ¡Los trozos de pollo son literalmente del tamaño de la punta de mi dedo!".

Al leer el comentario, el propietario del restaurante, llamado Ran, no tardó en contestarle: Primero le preguntó por qué no hablaron con el gerente del durante su visita y luego dijo sentirse "confundido con su experiencia".

La respuesta del dueño del restaurante se volvió viral

El propietario de Shimla Peppers dijo que estaba "profundamente perturbado, decepcionado y confundido" por su experiencia. Pues descubrió que la reseña era falsa, ya que el "vindaloo terrible" ni siquiera formaba parte del menú.

"Estoy profundamente perturbado, decepcionado y confundido por su experiencia y declaraciones. Estoy, sin embargo, muy complacido de que al menos haya disfrutado de la atmósfera civilizada".

"Usted dice que mi personal no entendió los términos, vindaloo, Paratha o naan bien cocinado. ¿Puedo decir que vindaloo no está en nuestro menú?.

"Soy un orgulloso punjabi sikh de nacimiento. Me críe con esta comida. La nuestra es excelente y mi personal está completamente familiarizado con el menú", destacó.

"Estoy decepcionado de que no cumplieron con sus requisitos. Si tuvo la suerte de pedir un biryani de pollo, entonces los trozos de pollo son del tamaño de un bocado. Cuidamos al máximo el servicio y la comida", continuó.

"¡Claramente le hemos fallado! Estoy haciendo todo lo posible para investigar a fondo sus quejas. Mi gerente le ha pedido que proporcione el nombre de la reserva, la hora y el número de su grupo. Tenemos circuito cerrado de televisión completo y esto mostrará su presencia y nosotros puede determinar su pedido", agregó.

"Por mi parte, si mis hallazgos indican que los elementos de su experiencia están justificados, le reembolsaré la factura de la comida en su totalidad. No entiendo por qué no habló con el gerente del restaurante. Él habría abordado su problema con facilidad e inmediatamente. ¡Claramente no lo hiciste!", subrayó.

"Finalmente, tenga en cuenta que hemos estado sirviendo a Walsall durante 42 años, el mismo lugar, la misma propiedad. Estamos muy orgullosos de nuestro historial y nos tomamos en serio nuestro trabajo", añadió

Y completó: "Reconozco que ocasionalmente las cosas pueden fallar. Comuníquese conmigo con urgencia para que pueda escuchar su queja, pero lo que es más importante, aprender de ella. Estoy preparado para reembolsar y sigo interesado en su futura visita".

Shimla Peppers tiene más de 120 reseñas en Tripadvisor, la mayoría de las cuales están calificadas como "excelentes". "Hermoso lugar, personal atento, comida y ambiente increíbles. Se lo recomendaría a cualquiera y definitivamente regresaremos. ¡Gracias por una noche encantadora!", es algunos de los comentarios más halagadores que recibió el restaurante.