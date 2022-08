Hay parejas que a poco de casarse están muy ansiosos y nerviosos por los preparativos de la boda. Algunos desean que sus seres queridos estén cerca para que los ayuden y le brinden su apoyo, pero esto no siempre sucede. En este caso, una joven se enteró que su familia apostó por cuánto tiempo duraría su matrimonio antes de que su futuro la abandone. Eso la molestó mucho y la novia optó por suspender el casamiento.

El hecho salió a la luz en la red social Reddit. Fue la usuaria Effie389, de Estados Unidos, la que contó la triste situación que le tocó vivir a pocos días de su casamiento luego de conocer lo que pensaban sus familiares sobre ella.

Según la joven, estaba ansiosa porque faltaba poco para casarse con la persona que ama. No obstante, esa alegría y ansiedad se transformaron en decepción e indignación al saber que su familia realizó una cruel apuesta sobre su boda. “Se supone que mi boda será a fines de este mes, pero planeo cancelar todo y celebrar una boda en la corte", empezó su relato la joven.

La novia reconoció que uno de sus primos le dijo que su familia estaba apostando sobre su casamiento y al ver que eso que empezó siendo una simple broma se volvió en una apuesta seria, no soportó guardar más el secreto.

"Mi primo me dijo que mi familia estaba haciendo apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a mi prometido el darse cuenta de que no iba a recibir la ‘buena mujercita’ que estaba esperando y arrepentirse haberse casado conmigo”, dijo la novia.

Al enterarse de lo que habían hecho, la joven confrontó a su familia para que le explicaran qué era lo que querían decir exactamente con que su futuro esposo iba a arrepentirse de haberse casado y sólo atinaron a decirle que en realidad era una "inocente broma". Eso la enfadó más y por eso les dijo que suspendería el casamiento.

La joven al enterarse de la apuesta que hicieron sus familiares decidió cancelar el casamiento (Imagen ilustrativo).

“Ya estaba molesta, pero su broma empeoró las cosas 10 veces más y les dije a todos que iba a cancelar la boda. Mi familia me dijo que no podía hacer eso porque la gente hablaría y mis futuros suegros no estarían contentos, pero les dije que no me importaba y que podían decirles a todos por qué nunca tuve una ceremonia de boda”, resaltó.

Y continuó: “Mis padres me dicen que no cancele la boda porque me arrepentiré a la larga y eso sería muy vergonzoso para nuestra familia y para mí si la canceláramos ahora, pero no voy a dar marcha atrás”.

Muchos usuarios de la red social le brindaron su apoyo y respaldaron su decisión de cancelar la boda. En tanto, hubo quienes sugirieron podía festejar su casamiento sólo con aquellos que la quieren de verdad y no con sus familiares. Asimismo, su pareja se enteró de lo que sucedió a partir de su publicación y que la decisión sobre qué van a hacer quedaba en sus manos.