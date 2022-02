Una usuaria de Twitter llamada Micaela se hizo viral luego de contar la increíble condición que puso una empresa en una publicación de LinkedIn. Los comentarios contra el empleador no tardaron en llegar y las anécdotas de malas experiencias con recursos humanos, sorprendieron a todos.

LinkedIn es una red social fundada en 2002 y está orientada al uso empresarial, negocios y al empleo. Básicamente, funciona como un buscador de trabajadores o trabajos. Cada persona o empleador que desea participar debe hacerse un perfil, en donde compartirá sus datos personales, contara las experiencias laborales y mostrara los trabajos hechos.

En el caso que una persona esté buscando trabajo, deberá seleccionar una categoría (Ejemplo: economía, comunicación, obrero, etc.) luego de este paso, la red social le sugerirá distintas ofertas laborales. Si es el empleador (empresas, fabricas, compañías) quienes buscan personal, publicaran el empleo, todo lo que se necesita para obtener el puesto (requisitos) y cuáles serian los beneficios de tenerlo (remuneración, obra social, entre otras cosas).

En los últimos años, se pudo ver que los requisitos que le piden a los trabajadores son cada vez más. Actualmente, no solo se necesita un título universitario o terciario, sino que también se esperan conocimientos en distintos programas como Word, Excel, entre otros. Además de todo esto, hay empresas y compañías que ponen condiciones ilógicas, polémicas e increíbles.

Ayer Micaela (@reskatehot) contó en un twitt su indignación y disgusto cuando leyó el peculiar requisito que puso recursos humanos de una empresa en una publicación de LinkedIn. Además, explico que esta condición trajo problemas dentro de la misma red social de empleos.

"Una publicación de empleo tiene como requisito tener padres profesionales" explicó la joven mujer y aseguró "En LinkedIn hay bardo". A pesar de que finalizó su posteo con una risa, ya que planteó que esta condición era muy progre, el hecho era polémico.

En Linkedin hay bardo porque una publicación de empleo tiene como requisito "tener padres profesionales" sjds el RRHH más progre — Micaela (@reskatehot) February 24, 2022

En un primer momento, las personas no le creyeron a la joven. Muchos dijeron que les parecía algo imposible, que ninguna empresa pide eso. Ante las dudas, Micaela decidió mostrar la publicación donde se veían todos los requisitos.

En el posteo de la compañía, se puede ver que se busca un Ingeniero industrial, con más de dos años de experiencia, con inglés avanzado, la persona debía saber manejar distintos programas relacionados con la profesión y además tener padres profesionales. Luego de esto, cientos de usuarios comenzaron a circular esta publicación y se viralizó la indignación.

Muchas personas aprovecharon el espacio para contar sus malas experiencias con recursos humanos. "A mí hace dos años en una entrevista me preguntaron: ¿A QUÉ SE DEDICAN TUS PADRES? Me quedé helada. Les dije y no me volvieron a llamar después. Me arrepiento de no haberle dicho lo desubicada de su pregunta", comentó una usuaria.

"El otro día, vi una empresa que buscaba pasantes de RRHH pero de determinadas universidades. Torcuato di Tella, Uade, católica, san Andrés", compartió una joven. "Una vez vi que escracharon a una que en las entrevistas te hacía tu carta astral y dependiendo que salía veía si te contrataba o no" dijo indignado un joven.

A pesar de que la gran mayoría de las cuentas compartieron la opinión con Micaela, hubo quienes justificaron el requisito que puso la empresa. "Va por una cuestión cultural y de educación, modales, etc. Estimo es una posición que estará en contacto con clientes de cargos altos de compañías corporativas/institucionales", explicó un joven.

"Hace semanas alguien se indignó con unas preguntas en un formulario para cargar CV en una consultora de las + grandes del mundo. Eran preguntas muy estadísticas y que para nada pretendían juzgar al postulante. Muchas personas heridas por la sociedad ven enemigos dónde no hay" dijo un usuario.

Actualmente, la publicación tiene casi 14 mil "me gusta", al menos 270 retuits y muchos comentarios. La empresa que puso este polémico requisito no salió a dar explicaciones de porque es una condición importante a la hora de contratar. A vos, ¿Qué te parece este requisito? ¿Se justifica?.