Un joven salteño denunció públicamente por discriminación a una empresa de marketing digital, luego de que la compañía lo insultara y llamara "salteñito muerto de hambre". Fabrizio se había contactado con esta empresa, llamada The Valley Digital Business School, para capacitarte en el mundo de los negocios digitales, el "headhunter" y el "coworking", pero la primera impresión y experiencia que tuvo fue totalmente desagradable.

Según contó en Twitter, cuando habló con representantes de la empresa, Fabrizio acordó que lo llamaran al día siguiente para que le dieran más información sobre las inscripciones. Sin embargo, intentaron comunicarse nuevamente con él a las 23 del mismo día, momento en que el joven ya había puesto el celular en silencio y se había ido a bañar, para finalmente irse a dormir.

La idea del postulante era capacitarte en todas esas habilidades de community manager, porque esa compañía, supuestamente, era una de las más recomendadas en su rubro. Sin embargo, los insultos que le dijeron desde la empresa indignó a todos en las redes sociales.

Desde The Valley lo acusaron de ser un "niño jugando", le dijeron también que no gastan su tiempo en "salteñitos muertos de hambre" y remataron: "Buscate una vida, muerto", según la difusión del chat que hizo el medio Data Salta.

El chat que indignó a todo Twitter. (Data Salta)

"Alguien de mi equipo te está llamando, pero ya les dije que no gaste su tiempo en salteñitos muertos de hambre, como vos, justamente. Redes sociales de concejales encima, que ganan la mínima. Buscate una vida, muerto", le escribieron a Fabrizio.

En su descargo en Twitter, el muchacho explicó su historia: "Los que me conocen saben que a mí me gusta el manejo de redes sociales. Durante las campañas, tanto provinciales como nacionales, aprendí a manejarlas, editar y crear contenido. Tuve la oportunidad de que un concejal, a quien le gustó mi trabajo, me contrate. Por lo que en este tiempo quiero seguir aprendiendo y capacitándome. Es por eso que estuve buscando dónde hacerlo y me recomendaron The Valley Marketing Digital. Los contacté y quedamos en que me iban a llamar mañana a las 17.30".

Luego, Fabrizio contó que se volvieron a contactar con él mediante un mensaje a las 21.54. No obstante, recién a las 22.38 lo volvieron a llamar, pero ya se había ido a bañar para, finalmente, irse a dormir.

No solo los usuarios de las redes se indignaron con los mensajes que le mandaron al joven, sino que también el candidato a Diputado provincial de Juntos, Rodrigo Schiopetto -para quien trabaja Fabrizio- se hizo eco del asunto y opinó que lo sucedido fue "realmente increíble" y aseguró que no podía creer que "se comunicaran así con clientes y futuros clientes". "Son en primer lugar unos irrespetuosos y en segundo no saben nada del negocio digital", espetó.