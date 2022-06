Una usuaria de Twitter contó un incómodo momento que vivió con una de las amigas de su mamá cuando esta le dijo que estaba gorda, sin embargo, la historia dio un giro de 360 grados y dio a conocer uno de sus secretos mejores guardados que se relacionaba con la familia de dicha señora. Su tuit se viralizó y cientos de personas la apoyaron con los mejores memes de la aplicación.

Las redes sociales se prestan para todo y no cabe duda que hay tuits que son sumamente sorprendentes porque son inusuales o muy bizarros. Diariamente, se encuentran miles de anécdotas que asombran a los cibernautas tanto para bien como para mal. Debido a su masividad, estas narraciones generan miles de opiniones y hasta intensos debates.

@TiciScapin2 se hizo viral en la red del pajarito hace unos días y fue origen de imperdibles comentarios. En esta oportunidad, la usuaria expuso a una amiga de su madre que fue a almorzar a su casa y le tiro un fulminante mensaje, aunque a ella le molesto, no se enojó. De hecho, sacó a la luz un hecho que se relacionaba con el mismísimo hijo de la señora.

"Como olvidarme cuando un domingo mi mamá se juntó con las amigas y cuando estábamos comiendo una me dijo: tendrías que comer menos, a los chicos no le gustan las gorditas", recordó la chica en el tuit y continuó "La noche anterior me había comido a su hijo". El posteo finalizó con una oleada de risas.

cmo olvidarme cuando un domingo mi mamá se junto con las amigas y cuando estábamos comiendo una me dijo "tendrías q comer menos,a los chicos no le gustan las gorditas" la noche anterior me había comido a su hijo jajsjajajajajajaj — ᴛɪᴄɪᴀɴᴀ² (@TiciScapin2) June 23, 2022

Rápidamente, la publicación comenzó a circular y cosechó velozmente miles de "me gusta" y comentarios. "Decime que tu vieja la puso en su lugar porque me destruye no saber", preguntó una joven y Ticiana le respondió "Mi mamá justo estaba haciendo otra cosa y no estaba con nosotras". "Esa señora es la típica que necesita la aprobación masculina para tener un mínimo de autoestima, no debe opinar de los cuerpos de los demás ni hacer una generalización apresurada de todos los chicos porque se haya encontrado 3 así", aseguró una cibernauta.

"De algo se dio cuenta la vieja. Y los celos hicieron el resto. Come lo que se te antoje y disfrútalo", sostuvo un chico. Además, varios hombres afirmaron que no les interesa el peso de una mujer. "A los hombres nos gustan las mujeres, nada más. Eso de la fijación en que sean así o asa son de gente que no ha pasado soledad. Tener el beneficio de una mujer que te preste atención y amor, que más se puede pedir", opinó un usuario.

Muchos usuarios le preguntaron a la joven si le dijo a la amiga de madre que ella estuvo con el hijo, sin embargo, ella afirmó que no. Prefirió no darle importancia, ya que sabía que realmente el físico no importa. Además, revelar su secreto en la mesa generaría un gran debate entre los comensales.

Actualmente, el tuit tiene más de 108 mil likes, fue compartido unas 2700 veces y decenas de personas dejaron su comentario. Además, como todo lo que se hace viral, no tardaron en surgir los memes que retrataron la situación y le pusieron más picante a los hechos.

