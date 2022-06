Uno de los hábitos más importantes al llegar a un hotel de cualquier lugar del mundo es revisar la limpieza de la habitación y, principalmente, si el baño está en óptimas condiciones. Una influencer que conoce los secretos de los hoteles desde adentro reveló por qué es vital verificar el papel higiénico.

Se trata de una joven que era empleada del sector hotelero y que, al igual que muchos colegas, arrasan en redes sociales. Es especialmente en TikTok donde son furor por compartir con el mundo los detalles ocultos de los "resorts" turísticos y complejos habitacionales de lujo.

El papel higiénico, un recurso "invaluable" dentro de las habitaciones de hotel.

En este tipo de perfiles podemos descubrir todo tipo de consejos, trucos y detalles a tener en cuenta cuando estamos de viaje por turismo o trabajo. Desde qué hacer con los desayunos hasta cómo encontrar cámaras ocultas en las habitaciones donde nos hospedamos.

Puntualmente, uno de los secretos que más llamó la atención es el que sacó a la luz Janessa Richard, la ex trabajadora hotelera que buscó poner en alerta al sector, contando el motivo por el cual todos deberíamos cambiar el rollo de papel higiénico cada vez que nos hospedamos en la habitación de cualquier hotel.

La insólita discusión sobre el papel higiénico

Según manifestó Richard en su video, el papel higiénico no se suele cambiar entre los huéspedes que pasan por un cuarto. Por esta razón, si todavía quedara algún trozo, los empleados del servicio de limpieza solo doblan el extremo.

Con este truco secreto, los limpiadores logran que el rollo se vea como uno nuevo, cuando en realidad no es más que pura apariencia. Rápidamente, los usuarios de la red social reaccionaron de múltiples formas.

Sin embargo, muchas personas no tardaron en comentar que no tienen ningún problema en usar un rollo de papel higiénico que no sea nuevo y que ya se ha usado anteriormente. "¿Qué tiene de malo dejar el papel higiénico?", preguntaba un usuario que no entendía el motivo de la polémica.

Por su parte, Richard explicó que el problema radica en no recibir el mejor servicio posible de parte del hotel. “Cuando pago 150 o 200 dólares por una habitación, espero un rollo de papel higiénico limpio”, contestó la mujer en un video de TikTok que se hizo viral acumulando millones de visualizaciones.

Un truco infalible para saber si una habitación de hotel está limpia

Mientras tanto, la joven tiktoker "alyssascleaningcompan" se destaca por ser fanática del orden y la limpieza. Con su perfil busca para enseñar a sus seguidores todo tipo de estrategias y consejos muy útiles.

El último truco de la joven que se hizo viral es el "paper towel test", es decir, la prueba de la servilleta de papel. Se trata de un método que aplica como rutina cada vez que se hospeda en una habitación de hotel para ver si de verdad están limpias como deberían.

.

Con un video mostró que tras rociar un producto de limpieza en una zona del suelo del baño y secarlo con una servilleta de papel se puede comprobar si hay suciedad o no.

En las imágenes que mostró Alyssa en vivo y en directo, el resultado fue repulsivo. Ante la cámara enfocó que la servilleta de papel, tras pasarla por el suelo, aparece toda negra, con restos de mugre e incluso algunos pelos enganchados. Otro episodio que también generó controversias.