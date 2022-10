Es muy común que en las redes sociales las personas compartan todo tipo de consejos que, la mayoría, resultan de gran ayuda en lo cotidiano. Sin embargo, a veces se difunden otros que son bastante insólitos.

Este último fue el caso de Milagros Badía, una joven usuaria de Twitter que decidió difundir un "tip" que leyó en otro lado. Se trata de uno que ayuda a saber si tu pareja "te fue infiel" en alguna fiesta o evento al que haya asistido.

En poco tiempo, la publicación se hizo viral y ya cuenta con más de 1500 retuits y 55 mil "me gusta". Aunque casi todos los usuarios se lo tomaron a modo de broma, algunos se expresaron en contra de la recomendación que dio.

Cuál es el consejo que la joven compartió en Twitter para saber si tu pareja "te fue infiel"

"Recién leí un tip de tóxica en TikTok que decía que si querés saber si te fue infiel en la fiesta le pases alguna toalla desmaquillante por la cara. Nunca lo había pensado", publicó entre risas en su cuenta personal de Twitter "badia_mili".

El tuit de la joven donde explica cuál es el truco para saber si tu pareja te fue infiel.

Con esa lógica, el consejo que vio en otra red social consiste en conocer si tu pareja tiene rastros del maquillaje de otra persona en el rostro. Horas más tarde, la autora del tuit se expresó contenta porque muchas personas le estaban "dando me gusta para guardarlo".

"Justo hoy mi novio sale, gracias", "Mi amiga se fija la ubicación del novio por las fotos que él sube y porque tiene la cuenta conectada con la ubicación. Cuestión que sabe todo el recorrido que hace cuando sale", fueron dos de los comentarios de personas que lo tomaron a modo de broma.

Por otro lado, hay algunos que se indignaron con el tuit: "Cuántos traumas tenés que haber tenido en tu infancia y adolescencia como para manejar una relación así", "Si te quiere engañar, te va a engañar. No podes ir contra la libertad de la otra persona. El mejor tip es que si por alguna razón no confiás en tu pareja, no estés con ella y listo".

Tampoco faltaron las respuestas curiosas en relación al consejo. "Quisiera saber qué excusa se pone para poder pasarle una toallita desmaquillante a tu novio de la nada", "De igual manera no aplica, porque cualquier amiga de él pudo acercarse a darle un beso en la cara a modo saludo", "También pudo haber estado con alguien que no se maquilla, o sea, la mayoría de los varones", escribieron.

Por la repercusión que generó el tuit, Milagros aclaró que ella no tiene novio, pero que le "parece cualquiera" que las mujeres estén "criticando a otras por hacerlo o no". También agregó que "ninguna quiere estar en esa situación, pero si sirve para no estar al lado de un miserable, bienvenida sea la idea".