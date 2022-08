Una de las aplicaciones del momento es TikTok. Esta app es una de las que más variedad de ofertas para los usuarios tiene, ya que abarca varios rubros como virales, humor, terror, tendencias, coreografías y demás.

En este sentido, al tener tanta variedad de opciones, son varios los tipos de usuarios que la utilizan. Y dentro de ellos se encuentra la gente que quizás no tiene un uso más diario o habitual de las redes sociales, por lo que muchas veces quedan expuestos.

Esta semana, al respecto, un particular video se hizo viral en TikTok, el cual género cientos de miles de respuestas en otras redes sociales, como Twitter. “POV: te separás después de los 40”, fue el texto que compartió, reposteando el video sacado de la aplicación china.

El video y el tweet fueron un éxito. Las repercusiones, los comentarios y los likes fueron cientos de miles, por lo que el mismo se encuentra en tendencia hace varios días y es furor en las redes.

El video es simple: con la canción “Bella y sensual”, de Romeo Santos, Nicky Jam y Daddy Yankee, los tres participantes del viral se presentan al ritmo de la música, haciendo alusión a que son los personajes que describe la canción.

Con un aspecto raro y gestos un poco forzados, el video causó risas y algo de vergüenza ajena en los usuarios, quienes no tardaron en comentar la publicación y dejar su opinión al respecto.

La cuenta que subió el video es @MaikelMatrakas86, el cual lo acompañó con los hashtags: #Peluche, #VidaMatraka, #MaikelMatrakas y #SantaFamilia. Actualmente, cuenta con más de 660.000 likes y más de 43.000 compartidas. Las imágenes hablan por si solas.

El “tipazo”, la tendencia que hicieron los usuarios a partir del viral video

Los usuarios de Twitter compartieron el video y bromearon al respecto. Con memes y comentarios algo “picantes”, se burlaron de los personajes que protagonizaron este viral que recorrió el mundo.

“Algún día vamos a tener que hablar de la pinta de tipazo que tiene este muchacho. No hay manera de que tenga antecedentes penales o denuncias por maltrato”, comentó uno de los usuarios.

El "tipazo", furor en TikTok.

“Lo invitas a un futbol 5 unos minutos antes, deja todo y viene. Se te quedo el auto en la ruta, lo llamas y está ahí en 5 minutos. Avisas que no salís en el grupo de WhatsApp, este te manda un mensaje al privado para preguntarte como andas y si necesitas algo. Tipazo in my books”, comentó otro.

“Saber en mi interior que el primero estuvo de novio desde los 15 hasta los 35 años con la misma mina y que ella lo dejó a él me destruye hermano. Y te digo más: se juntaron con los pibes para levantarle el ánimo”, bromeó uno de ellos.

Los memes del "tipazo" en Twitter.

“Me caen genuinamente bien. No joden a nadie y, lamentablemente, cayeron en el vórtice de destrucción llamado "no adaptación a las redes sociales". El tipo de 30-40 años que quiere inocentemente pertenecer a lo nuevo y queda como objeto de burla de ustedes, forros”, completó otro.